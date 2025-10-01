Во втором туре Лиги чемпионов «Барселона» и ПСЖ проведут очный поединок на стадионе «Олимпико». Он состоится 1 октября в 22:00 мск.
«Барса» перед игрой имеет хорошую серию. Команда Ханси Флика выиграла 5 раз подряд, в том числе у «Ньюкасла» в первом туре Лиги чемпионов. В последнем поединке каталонцы одолели «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
ПСЖ в первом туре не заметил «Аталанту», разгромив ее 4:0. После этого коллектив Луиса Энрике проиграл в Лиге 1 «Марселю». В своем последнем матче «парижане» выиграли у «Осера». ПСЖ победил в 4 из 5 матчей сезона.
Последние 5 матчей в ЛЧ: две победы ПСЖ, две победы «Барселоны», одна ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на игру за 1.87 и 6.80.
- Коэффициенты букмекеров: 1.72 — победа «Барселоны», 4.45 — ничья, 4.40 — победа ПСЖ.
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Барселоны» 1:0.
Трансляция матча
