Во втором туре Лиги чемпионов «Барселона» и ПСЖ проведут очный поединок на стадионе «Олимпико». Он состоится 1 октября в 22:00 мск.

«Барса» перед игрой имеет хорошую серию. Команда Ханси Флика выиграла 5 раз подряд, в том числе у «Ньюкасла» в первом туре Лиги чемпионов. В последнем поединке каталонцы одолели «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

ПСЖ в первом туре не заметил «Аталанту», разгромив ее 4:0. После этого коллектив Луиса Энрике проиграл в Лиге 1 «Марселю». В своем последнем матче «парижане» выиграли у «Осера». ПСЖ победил в 4 из 5 матчей сезона.

Последние 5 матчей в ЛЧ: две победы ПСЖ, две победы «Барселоны», одна ничья.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.