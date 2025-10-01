В среду, 1 октября, «Барселона» примет «ПСЖ» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, вмещающем 55 926 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Майкл Оливер из Англии.

Стали известны стартовые составы команд

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Торрес, Левандовски.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.

«Барселона»

«Барселона» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов с тремя очками занимает 12-е место в зоне плей-офф и по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8). Команда по итогам семи туров испанского первенства набрала 18 баллов и находится на первой позиции с отрывом в один пункт от второго в таблице «Реала». В предыдущей игре в рамках седьмого тура национального чемпионата каталонцы на своем поле одержали победу над «Реал Сосьедадом» (2:1). Ранее в поединке шестого тура испанского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Овьедо» с результатом 3:1.

В 13-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Барселона» одержала 12 побед и ни разу не проиграла. Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника — действующего победителя главного еврокубка. Маркус Рашфорд — лучший бомбардир команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами. Травмированы — Рафинья, Жоан Гарсия, Гави, Фермин Лопес и тер Штеген, дисквалифицированных игроков нет.

«ПСЖ»

ПСЖ после первого тура имеет три балла в активе и занимает вторую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру «Айнтрахту». Команда по итогам шести туров французского первенства набрала 15 пунктов и занимает первую строчку, по разнице мячей опережая своего ближайшего преследователя — «Лион». В своей последней игре в рамках шестого тура национального чемпионата парижане на своей арене со счетом 2:0 одержал победу над «Осером». Перед этим в пятом туре французского первенства коллектив остался без очков, когда на чужом поле со счетом 0:1 потерпел поражение от принципиального соперника — «Марселя».

В восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ проиграл лишь раз при шести победах в основное время и одной ничьей. Это говорит о хороших шансах гостей если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника. Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки. Травмированы — Дембеле, Маркиньос и Невеш, вызван в сборную — Камара, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 16 матчей. В 6 играх победила «Барселона», в 5 «ПСЖ», оставшиеся 5 встреч завершились вничью.

