прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.87

1 октября в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов с тремя очками занимает 12-е место в зоне плей-офф и по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам семи туров испанского первенства набрала 18 баллов и находится на первой позиции с отрывом в один пункт от второго в таблице «Реала».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках седьмого тура национального чемпионата каталонцы на своем поле одержали победу над «Реал Сосьедадом» (2:1).

Ранее в поединке шестого тура испанского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Овьедо» с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Рафинья, Жоан Гарсия, Гави, Фермин Лопес и тер Штеген, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Барселона» одержала 12 побед и ни разу не проиграла.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника — действующего победителя главного еврокубка.

Маркус Рашфорд — лучший бомбардир команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ после первого тура имеет три балла в активе и занимает вторую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру «Айнтрахту».

Команда по итогам шести туров французского первенства набрала 15 пунктов и занимает первую строчку, по разнице мячей опережая своего ближайшего преследователя — «Лион».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках шестого тура национального чемпионата парижане на своей арене со счетом 2:0 одержал победу над «Осером».

Перед этим в пятом туре французского первенства коллектив остался без очков, когда на чужом поле со счетом 0:1 потерпел поражение от принципиального соперника — «Марселя».

Не сыграют: травмированы — Дембеле, Маркиньос и Невеш, вызван в сборную — Камара, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ проиграл лишь раз при шести победах в основное время и одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Барселона» выиграла

в четырех последних матчах ПСЖ забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей ПСЖ не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.87. Ничья — в 4.20, победа ПСЖ — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.80.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в семи из восьми последних матчей гости не проиграли, их последнее поражение имело место в предыдущей выездной игре.

1.87 «Барселона» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Барселона» — ПСЖ принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: «Барселона» победит за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти последних поединках.

2.35 «Барселона» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Барселона» — ПСЖ принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: «Барселона» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.35