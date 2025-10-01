1 октября в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов с тремя очками занимает 12-е место в зоне плей-офф и по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда по итогам семи туров испанского первенства набрала 18 баллов и находится на первой позиции с отрывом в один пункт от второго в таблице «Реала».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках седьмого тура национального чемпионата каталонцы на своем поле одержали победу над «Реал Сосьедадом» (2:1).
Ранее в поединке шестого тура испанского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Овьедо» с результатом 3:1.
Не сыграют: травмированы — Рафинья, Жоан Гарсия, Гави, Фермин Лопес и тер Штеген, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Барселона» одержала 12 побед и ни разу не проиграла.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника — действующего победителя главного еврокубка.
Маркус Рашфорд — лучший бомбардир команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ после первого тура имеет три балла в активе и занимает вторую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру «Айнтрахту».
Команда по итогам шести туров французского первенства набрала 15 пунктов и занимает первую строчку, по разнице мячей опережая своего ближайшего преследователя — «Лион».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках шестого тура национального чемпионата парижане на своей арене со счетом 2:0 одержал победу над «Осером».
Перед этим в пятом туре французского первенства коллектив остался без очков, когда на чужом поле со счетом 0:1 потерпел поражение от принципиального соперника — «Марселя».
Не сыграют: травмированы — Дембеле, Маркиньос и Невеш, вызван в сборную — Камара, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ проиграл лишь раз при шести победах в основное время и одной ничьей.
Это говорит о хороших шансах гостей если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.
Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Барселона» выиграла
- в четырех последних матчах ПСЖ забивала только одна команда
- в семи из восьми последних матчей ПСЖ не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.87. Ничья — в 4.20, победа ПСЖ — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.80.
Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
И хотя в семи из восьми последних матчей гости не проиграли, их последнее поражение имело место в предыдущей выездной игре.
Ставка: «Барселона» победит за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти последних поединках.
Ставка: «Барселона» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.35