Для болельщиков это топ-матч Лиги чемпионов, для Луиса Энрике — личная драма. Журналист ESPN Грэм Хантер рассказывает, почему главный тренер «ПСЖ» снова выходит на поле наперекор собственному сердцу.

Матч между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов имеет все шансы стать главным событием футбольной недели — самым зрелищным, напряженным и драматичным поединком на планете.

Прошлая встреча этих команд, 17 месяцев назад, превратилась в настоящую битву: каталонцы одержали блестящую победу в Париже, а парижане ответили разгромом на «Монжуике». Та дуэль принесла нам десять голов и массу эмоций, а бывший наставник «блауграны» Луис Энрике в своем первом сезоне вдохновил новую команду на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Учитывая, что восемь из двенадцати лучших футболистов прошлого сезона по версии «Золотого мяча» должны были выйти на поле в среду, пристальное внимание к спискам травмированных было неизбежно.

Матч пропустят Рафинья, Гави, Усман Дембеле, Маркиньос, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, а участие Жуана Невеша, Фабиана Руиса и Витиньи остается под вопросом.

Но встреча такого масштаба способна оставить след на каждом — независимо от того, в каком физическом или психологическом состоянии команды подойдут к стартовому свистку.

Из трех главных действующих лиц той драмы на поле вновь сойдутся лишь двое — Луис Энрике и Рональд Араухо. Третий — Хави Эрнандес — в апреле прошлого года был удален со скамейки и вскоре лишился работы: после того вечера он провел у руля «Барсы» всего семь матчей, прежде чем клуб, который он любит всей душой, отправил его в отставку.

Тогда «Барселона» вела 4:2 по сумме двух встреч, контролировала 72% противостояния и уже видела впереди полуфинал с дортмундской «Боруссией», а затем — потенциальный третий финал на «Уэмбли», причем в формате Эль-Класико против «Реала». Но все рухнуло в одно мгновение — такова непредсказуемая судьба футбольного тренера.

Однако сейчас нас должны интересовать именно двое выживших из той битвы.

Фрагмент матча «Барселона» — «ПСЖ» globallookpress.com

С тех пор, как Луис Энрике выбил из турнира клуб, который он обожает, членом которого он является, и с которым за 14 лет в качестве игрока и тренера выиграл 16 трофеев, его имя стало синонимом успеха — как сказали бы французы, à la mode.

За два фантастических года он выиграл девять из одиннадцати возможных трофеев с «ПСЖ», включая второй требл в своей карьере. А на прошлой неделе с огромным перевесом получил «Золотой мяч» имени Йохана Кройффа — приз лучшему тренеру года.

Но почти никто не заметил, какой ценой далось ему и его семье это испытание — тот эмоциональный ад весной 2024-го, когда он отправил «Барселону» за борт Лиги чемпионов.

Мне повезло называть его другом — и в тот момент он был невероятно щедр на время и внимание. Именно тогда мы снимали документальный фильм о нем «No Teneis Ni P--- Idea» («Вы вообще ни черта не понимаете»).

Всего через пару дней после того, как Араухо получил красную карточку в ответном матче, а «ПСЖ» устроил разгром, превратив 2:4 в 6:4 по сумме двух встреч, мы приехали на заранее согласованную съемку в офис Луиса Энрике на базе клуба в Пуасси.

Это современный, огромный комплекс с первоклассной инфраструктурой — штаб-квартира, из которой «ПСЖ» планировал и воплощал в жизнь свой дерзкий штурм европейской вершины. Но при всей роскоши он производит впечатление пустой декорации к фильму: слишком просторный, холодный, без души.

В тот серый день людей почти не было, атмосфера была мрачной, и Луис Энрике говорил предельно честно, как чувствовал в тот момент. Время многое изменило, но тогда это был портрет человека, разрывающегося между привязанностью и профессиональным долгом.

Луис Энрике globallookpress.com

В тот день он сказал нам: «Я не хочу играть против "Барсы" ближайшие десять лет. Ни разу! Ради себя и ради семьи! »

И добавил: «Это было тяжело — для моей семьи, для друзей, для меня самого. Ух… Слишком тяжело! »

Правда, которая тогда стала очевидной, заключается в том, что, хотя родом он из прекрасного Хихона в Астурии на севере Испании, настоящим домом для него всегда была и остается Барселона и ее окрестности. Более того, привязанность, которую он и вся его семья испытывают к «блаугране», глубоко укоренилась в их жизни.

Ближайшие родственники Луиса Энрике — его каталонская жена и двое детей — признались, что испытывали сильнейшие противоречивые чувства перед ответной встречей. Они предчувствовали, что матч может обернуться «ситуацией без победителя»: вылетит «ПСЖ» — и это будет разбитое сердце мужа и отца; пройдет дальше — и все равно останется горький осадок.

А теперь на сцену выходит другой неудачник того вечера — Рональд Араухо.

Рональд Араухо globallookpress.com

Аналитики «ПСЖ» вместе с Луисом Энрике пришли к выводу: уругваец хорош, но при правильном давлении его можно сломать. В документальном фильме, где тренер позволил использовать кадры из подготовки, видно, как он буквально диктует игрокам схему нейтрализации защитника. Более того, именно название фильма фанаты «ПСЖ» вынесли на баннер, встречая Энрике на «Парк де Пренс» после его триумфа с призом «Золотой мяч — трофей Йохана Кройффа».

На командном собрании накануне матча на «Монжуике» наставник «ПСЖ» сказал своим подопечным:

«Вот этот джентльмен — Араухо. Футболист высочайшего уровня, без вопросов. Но именно он — игрок "Барсы" с наибольшими проблемами. Каждый раз, когда мяч идет в его сторону, в любой ситуации, пока мяч еще в движении — мы уже перекрываем ему линии паса и тут же начинаем прессинг. Мы позволяем Араухо выходить с мячом. Как только он это делает — изолируем его и начинаем давление».

Видеоанализ показал: Араухо стремился как можно чаще играть с мячом, действовал с самоотдачей, как настоящий лидер и защитник, но при этом испытывал серьезные трудности в обращении с мячом под давлением. Вместо того чтобы сохранять хладнокровие, он часто предпочитал избавиться от мяча как можно скорее.

Этим «ПСЖ» и воспользовался: они перекрывали варианты передач для Марка-Андре тер Стегена и остальных защитников хозяев, направляли мяч к ногам уругвайца — и затем захлопывали ловушку. Жестоко, но эффективно.

Менее чем через полчаса план сработал. Араухо получил мяч, не подозревая, что соперник специально подвел ситуацию к этому моменту. Его тут же накрыли прессингом, и он допустил ошибочный пас в центр поля, прямо в ноги полузащитникам «ПСЖ».

Рональд Араухо и Брадли Баркола globallookpress.com

Брадли Баркола рванул к воротам «Барселоны», и в итоге отчаянный, явно растерянный Араухо сорвал атаку фолом последней надежды. Штрафной, красная карточка — и баланс всего противостояния резко сместился. Все случилось ровно так, как предсказывал Луис Энрике.

После матча Хави признал: играть на таком уровне вдесятером против команды вроде «ПСЖ» — практически невозможно. И здесь Луис Энрике заслуживает высшей оценки.

Он также наглядно показал своей дисциплинированной команде, что «ПСЖ» может (и будет) легко забивать с линии штрафной благодаря особенностям обороны «Барсы» (так и произошло), и вдохновил Килиана Мбаппе на редчайший для него уровень прессинга — то, чего безуспешно добиваются многие тренеры, включая Хаби Алонсо.

Парижане безоговорочно довели матч до победы, и когда на табло загорелось 4:1 за минуту до конца, Луис Энрике наконец позволил себе выплеснуть часть тех эмоций, которые копил все это время.

На следующий день — и еще несколько дней подряд — каталонские СМИ и соцсети обрушились на Луиса Энрике с потоком злобы и ядовитых комментариев. «Это поведение в стиле Моуринью», «Ни Хави, ни Пеп Гвардиола никогда бы так не праздновали победу над Барсой», «Позор, полное отсутствие уважения» — такие реплики звучали повсюду.

Разочарование часто выливается в агрессию, но в тот раз град критики перешел все границы и нанес реальный урон. Уверенность и репутация Араухо оказались подорванными, и лишь теперь, спустя время, его значимость для команды и вера в себя окончательно восстановились.

Луис Энрике globallookpress.com

В тот серый, тихий и задумчивый день в Пуасси Луис Энрике признался:

— «Это были две невероятно тяжелые недели. Для семьи тоже… да для всех, конечно. Эмоционально — это было крайне сложно. Мы были выжаты до предела. Я буквально разваливался на части. Честно говоря, мне было бы куда проще играть против Реала! Гораздо проще! Все это — даже несмотря на победу. Страшно представить, если бы все закончилось плохо. Нет, ни за что. Я бы лучше вообще не встречался с ними».

Прогнозы и ставки на футбол

И вот — новая глава. На тренерской скамейке «Барсы» уже другой наставник, сам Луис Энрике — действующий победитель турнира, его команда ослаблена травмами, но снова выходит против клуба, к которому он, в глубине души, испытывает сильнейшие чувства. На кону не вылет из турнира, но поставлено слишком многое: эмоции, гордость и то, как его встретят болельщики и пресса в Каталонии.