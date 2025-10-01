дерзкая ставка за 6.80 на матч Лиги чемпионов

1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы продуктивно выступают в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» всего на один пункт опережает «Реал». А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы переиграли «Реал Сосьедад» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Овьедо» (3:1). Да и поединок с «Хетафе» принес три зачётных пункта (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Барселона» настреляла 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Хоан Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Рафинья — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Каталонцы способны еще прибавить в плане реализации. Да и серия из 5 побед кряду окрыляет!

Причем «Барселона» исторически сложно противостоит парижанам. В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и опытнейший Роберт Левандовский неизменно забивал в двух последних поединках.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем ПСЖ набрал 15 очков в 6 стартовых турах своего чемпионата. Да и отличились игроки команды 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Парижане одолели «Осер» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Марселя» (0:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Аталанте» (4:0).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Усман Дембеле, Маркиньос, Жоао Невеш — травмированы.

Состояние команды: Парижане нынче выглядят весьма выгодно. Да и в Лиге чемпионов команда явно постарается с первых туров закрепиться в группе лидеров.

При этом ПСЖ в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды фактически полная гармония.

Парижане явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Вот только отсутствие Усмана Дембеле не может не сказаться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Да и последнее очное свидание с «кулес» полуторагодичной давности принесло успех (4:1).

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Команда Флика победила в 5 своих последних поединках

«Барселона» забивает в среднем 3 мяча за матч

Cтавка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Барселона» нынче выглядит мощно, однако парижане традиционно не боятся «кулес».

Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

6.80 Фора ПСЖ -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.80 на матч «Барселона» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 5800₽, общая выплата — 6800₽

Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 6.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

5.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Барселона» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 5.50

Не пропустите

Базовый прогноз на матч «Барселона» — ПСЖ с коэффициентом для ставки 1.87.