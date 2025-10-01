1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы продуктивно выступают в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Барселона» всего на один пункт опережает «Реал». А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 3 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы переиграли «Реал Сосьедад» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Овьедо» (3:1). Да и поединок с «Хетафе» принес три зачётных пункта (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Барселона» настреляла 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Хоан Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Рафинья — травмированы.
Состояние команды: Каталонцы способны еще прибавить в плане реализации. Да и серия из 5 побед кряду окрыляет!
Причем «Барселона» исторически сложно противостоит парижанам. В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и опытнейший Роберт Левандовский неизменно забивал в двух последних поединках.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем ПСЖ набрал 15 очков в 6 стартовых турах своего чемпионата. Да и отличились игроки команды 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Парижане одолели «Осер» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Марселя» (0:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Аталанте» (4:0).
При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Усман Дембеле, Маркиньос, Жоао Невеш — травмированы.
Состояние команды: Парижане нынче выглядят весьма выгодно. Да и в Лиге чемпионов команда явно постарается с первых туров закрепиться в группе лидеров.
При этом ПСЖ в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды фактически полная гармония.
Парижане явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Вот только отсутствие Усмана Дембеле не может не сказаться.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Да и последнее очное свидание с «кулес» полуторагодичной давности принесло успех (4:1).
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- Команда Флика победила в 5 своих последних поединках
- «Барселона» забивает в среднем 3 мяча за матч
Cтавка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
Прогноз: «Барселона» нынче выглядит мощно, однако парижане традиционно не боятся «кулес».
Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 6.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 5.50
Базовый прогноз на матч «Барселона» — ПСЖ с коэффициентом для ставки 1.87.