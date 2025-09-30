38-летний Доменико Кришито, завершивший карьеру игрока в «Дженоа» в 2023 году, признан в Италии одним из самых перспективных молодых тренеров внутреннего рынка.

Доменико Кришито globallookpress.com

У бывшего защитника сборной Италии уже есть тренерская лицензия категории А, а в следующем сезоне он планирует пройти финальный этап обучения и получить лицензию UEFA Pro — документ, дающий право возглавлять клубы в высших дивизионах Европы.

«Дженоа» активно поддерживает профессиональный рост Кришито: клуб последовательно включает его в тренерскую иерархию с чёткой перспективой. Сначала Доменико, вероятно, возглавит молодёжную команду, а в перспективе — при успешной работе — может быть рассмотрен как кандидат на пост главного тренера первой команды.