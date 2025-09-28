Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения нынешнего главного тренера Рубена Аморима.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

По данным talkSPORT, совладелец клуба Джим Рэтклифф в последние недели напрямую связывался с Саутгейтом и включил его в список кандидатов на замену.

При этом отмечается, что руководство «МЮ» не планирует сейчас увольнять Аморима, но не исключает такого развития событий, учитывая результаты команды. На данный момент «Манчестер Юнайтед» имеет 7 очков после 6 туров АПЛ и занимает 14-е место в таблице.