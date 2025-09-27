Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против «Брентфорда» (1:3).

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Думаю, сыграли так, как хотел соперник, наш оппонент был сбит с толку. Но ситуация для нас становится тяжелее, когда мы действуем таким образом. Мы так и не смогли войти в игру, пропустили два мяча, хотя знали, что "Брентфорд" очень силён в этом аспекте — в дальних передачах.

Потом наша команда попыталась вернуться в игру, но не реализовали пенальти, все эти моменты немного не в нашу пользу. Это может повлиять на игру, но в конечном итоге нам нужно, мы должны это сделать — стать лучше», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После этого матча «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке «Манчестер Юнайтед» встретится с «Сандерлендом» 4-го октября.