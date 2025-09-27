«Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» в 6-м туре английской Премьер-лиги — матч на стадионе «Джэвиньс» завершился со счетом 3:1 в пользу лондонской команды.

Игор Тьяго globallookpress.com

Хозяева начали встречу с ошеломляющего рывка: Игор Тьяго уже к 20-й минуте оформил дубль, уверенно установив преимущество «Брентфорда». На 26-й минуте гости сократили отставание — Беньямин Шешко забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ.

Во второй половине на 76-й минуте Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти, упустив шанс сравнять счет. А в компенсированное время (90+5) Матиас Йенсен закрепил победу, оформив итоговый результат поединка.

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице — это худший старт клуба в чемпионате Англии с 1989 года. «Брентфорд», также набравший 7 очков, расположился на 11-й строчке, опережая манкунианцев по дополнительным показателям.