Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура АПЛ против «Брентфорда», упустив шанс сократить отставание в счете. (1:3).

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Как сообщает StatMuse FC, португалец стал лидером по количеству нереализованных пенальти в английской Премьер-лиге в нынешнем десятилетии — на его счету уже 7 промахов с точки. На втором месте — нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, у которого 5 неудачных попыток за тот же период.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года и остаётся ключевой фигурой в центре поля команды. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года