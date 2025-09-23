Источник: Винисиус Жуниор может покинуть «Реал» зимой

25-летний вингерможет покинуть клуб уже в январе 2026 года, если не улучшится его роль в команде.

По данным El Chiringuito TV, «Реал» допускает возможность ухода Винисиуса даже на правах свободного агента. В настоящее время игроку предложены новые условия контракта, и если он их примет, соглашение будет продлено. В противном случае Винисиус сменит клуб.

Бразилец переживает непростой период, так как в сезоне-2025/26 сыграл 6 матчей, но ни разу не провел полный матч, что вызывает в медиасреде и среди близких ему людей раздражение и обеспокоенность. Действующий контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до июня 2027 года.