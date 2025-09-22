В понедельник, 22 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Пизу». Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

До матча 20 сек. 20 секунд

21:30 Арбитром сегодняшней встречи будет Валерио Креццини из Италии.

21:25 Команды встретятся между собой в Неаполе на стадионе «Стадион им. Марадоны», который вмещает в себя 54 726 болельщиков.

21:20 «Пиза»: Шемпер Адриан, Канестрелли Симоне, Караччоло Антонио, Лусуарди Матеус, Мехди Акинсанмиро Эбенезер, Эбишер Мишель, Марин Мариус, Джованни Бонфанти, Нзола М'Бала, Морео Стефано.

21:20 «Наполи»: Мерет Алекс, Ди Лоренцо Джованни, Бёкема Сэм, Буонджорно Алессандро, Спинаццола Леонардо, Гилмор Билли, Политано Маттео, Элмас Эльиф, Де Брёйне Кевин, Мактоминай Скотт, Хёйлунн Расмус.

«Наполи»

«Наполи» подходит к предстоящему матчу 4-го тура чемпионата Италии против «Пизы» в отличной форме. Команда демонстрирует впечатляющие результаты на старте сезона и уверенно защищает чемпионский титул.

После трёх сыгранных матчей неаполитанцы занимают лидирующую позицию в турнирной таблице, набрав максимально возможные девять очков. Команда показывает сбалансированную игру: забила шесть мячей и пропустила всего один. Особенно впечатляет атака «партенопейцев», которая демонстрирует высокую эффективность.

В последних матчах чемпионата «Наполи» показал себя с лучшей стороны, одержав три победы подряд. Команда уверенно обыграла «Фиорентину» со счётом 3:1, затем минимально победила «Кальяри» (1:0) и убедительно разобралась с «Сассуоло» (2:0). Однако не обошлось и без сложностей, в рамках Лиги чемпионов неаполитанцы уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

Под руководством Антонио Конте команда демонстрирует высокий уровень игры и готовность бороться за самые высокие места. Тренерский штаб и игроки нацелены на повторение успеха прошлого сезона и намерены вновь завоевать золотые медали чемпионата.

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков. Из-за травм вне состава останутся Амир Рахмани, Ромелу Лукаку и Никита Контини. Однако даже без этих футболистов «Наполи» остаётся грозной силой, способной решать самые серьёзные задачи.

«Пиза»

Команда «Пиза» стартовала в элитном дивизионе не слишком уверенно, но продолжает бороться за место под солнцем.

После трёх сыгранных матчей «Пиза» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе всего один набранный балл. Команда демонстрирует скромные показатели: забила лишь один гол и пропустила три мяча.

В последних турах «Пиза» провела несколько важных матчей. Команда смогла сыграть вничью с «Аталантой» (1:1), что принесло единственное очко в копилку клуба. Однако затем последовали поражения от «Удинезе» и «Ромы», оба со счётом 0:1. Стоит отметить успешное выступление команды в Кубке Италии, где «Пиза» смогла пройти «Чезену» по пенальти.

Под руководством Альберто Джилардино команда делает первые шаги в высшем дивизионе после успешного выступления в Серии В, где клуб занял второе место и заслужил повышение в классе. Главной задачей на сезон для «Пизы» является сохранение прописки в элите итальянского футбола.

В предстоящем матче против «Наполи» все игроки основного состава находятся в строю, что даёт команде шанс показать свои лучшие качества. Несмотря на непростое начало сезона, «Пиза» продолжает работать над адаптацией к требованиям Серии А, и с каждым матчем команда должна становиться сильнее и увереннее в своих силах.

Очные матчи

История встреч «Наполи» и «Пизы» показывает явное преимущество команды из Неаполя. В последних матчах между клубами неаполитанцы одержали уверенные победы: 2:0 и 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.