21:45 Главные претенденты на «Золотой мяч» тоже прибыло на место! Усман Дембеле и Ламин Ямаль уже в «Шатле».

21:35 Тренеры тоже на месте! Дидье Дешам в «Шатле»!

21:30 Вирджил ван Дейк с женой тоже на месте.

21:20 Не обошлось сегодня и без спойлеров с инсайдами. Один из них гласит, что обладателем «Золотого мяча» станет Ламин Ямаль. Верим?

21:05 Каталонская делегация уже на месте! Меньше, чем через час начинаем.

20:55 Таким образом, в десятке точно будут Рафинья, Ламин Ямаль, Усман Дембеле, Витинья, Ашраф Хакими, Коул Палмер, Килиан Мбаппе, Нуну Мендеш, Мохаммед Салах и Джанлуиджи Доннарумма.

20:50 И еще одна пятерка подоспела! Это уже интереснее. Места с 11-го по 15-е. Тут и Педри, и Хвича Кварацхелия и Гарри Кейн! Какие люди не попали в десятку!

20:40 А вот и третья пятерка! Места с 16-го по 20-е. Винисиус — только 16-й! Как вам такое?

20:35 Появились имена футболистов, которые заняли места с 21-го по 25-е. Среди них выделяется Джуд Беллингем, который стал только 23-м.

20:30 Тем временем, уже идет объявление футболистов по места, начиная с последних. Вот так выглядит пятерка с 26-го по 30-е место.

В понедельник, 22 сентября, в Париже, в театре Шатле состоится церемония вручения премии журнала France Football лучшему футболисту мира — «Золотой мяч». Лучшего футболиста уходящего года выбирают капитаны и тренеры национальных сборных и спортивные журналисты.

Обладателем наибольшего числа «Золотых мячей» является Лионель Месси, который выигрывал награду семь раз. В прошлом году титул достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

В ходе мероприятия будут вручены «Золотой мяч» лучшему футболисту и футболистке, а также награды лучшему вратарю сезона (имени Льва Яшина) и лучшему молодому игроку до 21 года, самому результативному футболисту в предыдущем сезоне, лучшему клубу года и трофей за вне футбольную деятельность.

На «Золотой мяч» претендуют: Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Фабиан Руис, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Хвича Кварацхелия (все — «ПСЖ»), Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Роберт Левандовски, Педри, Рафинья Диас, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер (все — «Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес, Дензел Думфрис (оба — «Интер»), Майкл Олисе, Харри Кейн (оба — «Бавария»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал»/«Спортинг»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Флориан Виртц («Ливерпуль»/«Байер»).

За приз лучшему вратарю поборются: Алиссон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль‑Хиляль»), Люка Шевалье («Лилль»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Райя («Арсенал»), Матс Селс («Ноттингем Форест»), Ян Зоммер («Интер»).

На награду лучшего тренера претендуют: Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Арне Слот («Ливерпуль»).

На приз лучшему молодому футболисту года претендуют: Пау Кубарси (18 лет, защитник, «Барселона»), Айюб Буадди (17 лет, полузащитник, «Лилль»), Десир Дуэ (20 лет, нападающий, «ПСЖ»), Эстевао (18 лет, нападающий, «Палмейрас»/«Челси»), Дин Хёйсен (20 лет, защитник, «Борнмут» / «Реал»), Майлз Льюис‑Скелли (18 лет, защитник, «Арсенал»), Родригу Мора (18 лет, полузащитник, «Порту»), Жоау Невеш (20 лет, полузащитник, «ПСЖ»), Ламин Ямаль (18 лет, нападающий, «Барселона»), Кенан Йылдыз (20 лет, полузащитник, «Ювентус»).