Угальде — о дубле в ворота «Крыльев»: Это энергия и слаженная работа всей команды

Нападающийвысказался о своем дубле в ворота(2:1) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

«Мы очень хорошо провели второй тайм, с большой энергией. Думаю, что это позволило мне забить два гола. Это энергия и слаженная работа всей команды. Я забиваю головой за счёт выбор позиции. Сегодня я расположился между двумя игроками соперника, а подача была прекрасной.

Моё игровое время определяет тренер. Со своей стороны я всегда должен быть готов помочь команде, когда это нужно», — передает слова Угальде Чемпионат.

Напомним, что Угальде забил свои дебютные 2 гола за «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ.

После этого матча «красно-белые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Пари НН» 28-го сентября.