В воскресенье, 21 сентября, московский «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

34' Подача в штрафную Самары, удар нанес Ливай Гарсия («Спартак»), но он оказался очень слабым.

33' Падение в штрафной Эсекьеля Барко («Спартак»), момент будет просмотрен арбитрами VAR! Нет, пенальти не будет.

32' Кристофер Мартинс («Спартак») мог переправить мяч в ворота, откликнувшись на дальнюю передачу в штрафную гостей, но Сергей Песьяков («Крылья Советов»)вышел из ворот и выбил мяч кулаками.

30' Фернандо Костанца («Крылья Советов») прострелил вдоль линии штрафной хозяев и Владимир Игнатенко классно пробил по центру, но мяч полетел немного выше ворот.

28' Сергей Песьяков («Крылья Советов») пробьет стандарт со своей половины поля.

26' «Спартак» много владеет мячом. Все футболисты хозяев на половине поля «Крыльев Советов».

24' Дальний заброс на Ливай Гарсия («Спартак»), но отлично на выходе сыграл Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

23' Эсекьель Барко («Спартак») продолжает напрягать оборону Самары, но пока опасности нет — он упускает мяч за лицевую.

22' Через пас Александр Максименко («Спартак») разыгрывает мяч от своих ворот, запуская очередную позиционную атаку.

20' Эсекьель Барко («Спартак») прорвался в центр штрафной гостей, замахнулся на удар, но упал при столкновении с Фернандо Костанца («Крылья Советов»). Судьи будут проверять этот момент!

18' Александр Максименко («Спартак») внимательно играет на выходе и выбивает мяч после опасного заброса в его штрафную.

17' Сергей Божин («Крылья Советов») сильно выбрасывает аут по бровке, отправляя в атаку Владимир Игнатенко, но тому не дали развернуться.

15' Хозяева поля дальним забросом выходят из обороны, но фиксируется фол в атаке от Кристофера Мартинса («Спартак»).

13' Назначен стандарт возле штрафной «Спартака», у мяча Томас Галдамес («Крылья Советов») — навес в штрафную оказался безадресным.

12' Ливай Гарсия («Спартак») исполняет перспективный штрафной в 20 метрах от ворот Самары — удар попадает в своего же игрока. стоявшего в стенке.

10' Подача Олега Рябчука («Спартак») в штрафную гостей, но Сергей Песьяков («Крылья Советов») выбивает мяч кулаками.

09' Эсекьель Барко («Спартак») слева прострелил вдоль ворот Самары, защитники выбили мяч на угловой.

07' «Спартак» большими силами идет в атаку!

06' Г-ООООООООО-Л! «Крылья Советов» — 0:1! Владимир Игнатенко классно ловит мяч на голову после передачи Ивана Олейникова справа и легким кивком переправляет его в ворота! Первая атака Самары в этом матче заканчивается взятием ворот.

06' Первый угловой у ворот гостей. Эсекьель Барко («Спартак») будет навешивать в штрафную.

05' Высокий прессинг в исполнении игроков Самары особо не мешает «Спартаку» выходить из обороны.

04' Александр Максименко («Спартак») начинает атаку через пас на Маркиньоса.

02' «Спартак» с первых секунд взял мяч под свой контроль и перешел в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Спартак» — «Крылья Советов» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:29 Главные действующие лица появляются на газоне «Лукойл-Арены». Игра вот-вот начнется!

14:27 Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

14:25 Сегодняшний матч пройдет в Москве на «Лукойл-Арене», которая вмещает 45 360 зрителей.

14:23 Несколько фото с разминки перед матчем.

14:22 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 9-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко Александр, Литвинов Руслан, Джику Александер, Рябчук Олег, Денисов Даниил, Мартинс Кристофер, Умяров Наиль, Фернандеш Жедсон, Маркиньос, Гарсия Ливай, Барко Эсекьель.

«Крылья Советов»: Песьяков Сергей, Ороз Алоис, Божин Сергей, Лепский Иван, Рассказов Николай, Костанца Фернандо, Иванисеня Дмитрий, Галдамес Томас, Ахметов Ильзат, Игнатенко Владимир, Олейников Иван.

«Спартак»

Спартак занимает 8-е место в турнирной таблице в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На своем счету московская команда имеет 12 набранных очков и разницу забитых и пропущенных мячей (-1) — 12:13. В четырех последних турах «красно-белые» не проигрывали — 2 ничьи и 2 победы. В предыдущем туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

В Кубке России «Спартак» выступает неплохо и пока занимает второе место в своем квартете, а это позволяет рассчитывать на выход в плей-офф. В последнем туре кубкового турнира московский клуб уступил на своем поле «Ростову» (1:2).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимают 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и также, как «Спартак» имеют разницу забитых и пропущенных (-1) — 13:14. За восемь предыдущих туров самарский клуб набрал 12 очков. В последнем туре самарская команда обыграла дома «Сочи» со счетом 2:0.

В Кубке России дела у «Крыльев Советов» идут с переменным успехом, но команда не пока не потеряла шансы выйти в плей-офф. После четырех проведенных туров она занимает 3-е место. В последнем матче в рамках этого турнира Самара уступила дома «Краснодару» (1:2).

Личные встречи

Между собой соперники пересекаются довольно часто и в этом противостоянии доминирует «Спартак», который выиграл 5 последних официальных матчей у Самары. Недавно команды провели товарищеский матч, в котором была зафиксирована результативная ничья (2:2).

