«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 21 сентября и начнется в 14:30 по мск.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 8-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе после 8-и туров. «Спартак» отстает от топ-5 в чемпионате всего на 2 балла.

Команда уже теряла очки на своем поле. По этому показателю «Спартак» занимае 9-ю строчку в лиге, набрав 7 очков из 12-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «красно-белые» уступили «Ростову» в Кубке России, пропустив решающий гол на 88-й минуте. До этого «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2) в РПЛ.

У команды продолжается беспроигрышная серия в чемпионате России, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Спартак» по 2 раза сыграл вничью и победил.

Состояние команды: Кажется, что «красно-белые» потихоньку нащупывают свою игру, но в команде все равно есть проблемы. К примеру, «Спартак» целый месяц будет выступать без главного тренера на бровке. Деян Станкович схватил дисквалификацию.

Стоит отметить, что «Спартак» ни разу не проигрывал «Крыльям Советов» в последних 5-и очных встречах. Москвичи 4 раза победили и лишь однажды сыграли вничью.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: После 8-и туров самарцы располагаются на 7-й строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 12 баллов. «Крылья Советов» идут совсем рядом со «Спартаком» в чемпионате, имея одинаковое количество очков.

В гостях команда уже отбирала очки у соперников, набрав 5 баллов из 12-и возможных. По результатам встреч на чужом поле «Крылья Советов» занимают 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке Кубка России самарцы уступили на своем поле «Краснодару» (1:2), а до этого команда обыграла «Сочи» (2:0), забив все голы во 2-м тайме.

В последних 4-х встречах в рамках РПЛ «Крылья Советов» выиграли только 1 раз, так однажды сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и дважды проиграли. За этот отрезок команда уступила «Краснодару» (0:6) и «Ахмату» (1:3).

Не сыграет: Вадим Раков из-за травмы.

Состояние команды: У «Крыльев Советов» получился довольно удачный старт, команда до сих пор претендует на высокие места в чемпионате, но для этого необходимо держать уровень.

Пару матчей назад самарцы потеряли лучшего нападающего команды Вадима Ракова, который получил повреждение. Этот форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает в РПЛ на протяжении 4-х последних матчей

«Крылья Советов» победили только в 1-м поединке из 4-х последних в РПЛ

«Спартак» 4 раза обыгрывал «Крыльев Советов» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.40, победа «Крыльев Советов» — 8.50, ничья — за 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Спартак» попытается обогнать самарцев в турнирной таблице.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.25.

Прогноз: «Красно-белые» начнут матч активно, открыв счет уже в первой 45-минутке.

Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 1.85.