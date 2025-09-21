ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Павел ДесятковПервый пошёл. Сработает ли у «Лады» замена Миронова на Десяткова?
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 15:56
    • «Балтика» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
  • 11:15
    • Представитель Овечкина прокомментировал состояние хоккеиста
  • 16:34
    • «Трактор» проиграл «Спартаку» в матче КХЛ
  • 15:37
    • «Рома» минимально обыграла «Лацио» в римском дерби
    Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

    В матче 9-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» — 2:1.

    Манфред Угальде
    Манфред Угальде

    Первый тайм остался за гостями, гол на 6-й минуте забил 19-летний форвард Владимир Игнатенко после передачи Ивана Олейникова.

    На 52-й минуте Манфред Угальде с паса Наиля Умярова сравнял счет.

    Через 18 минут костариканец оформил дубль и принес три очка красно-белым.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Крылья Советов 2:1
    Голы: 0:1 Владимир Игнатенко (6'), 1:1 Манфред Угальде (52'), 2:1 Манфред Угальде (70') Предупреждение: Наиль Умяров (88')

    В 10-м туре «Спартак» сыграет дома с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут московское «Динамо».

