Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

В матче 9-го тура российской Премьер-лиги московскийодержал волевую победу над самарскими— 2:1.

Первый тайм остался за гостями, гол на 6-й минуте забил 19-летний форвард Владимир Игнатенко после передачи Ивана Олейникова.

На 52-й минуте Манфред Угальде с паса Наиля Умярова сравнял счет.

Через 18 минут костариканец оформил дубль и принес три очка красно-белым.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Крылья Советов 2:1 Голы: 0:1 Владимир Игнатенко (6'), 1:1 Манфред Угальде (52'), 2:1 Манфред Угальде (70') Предупреждение: Наиль Умяров (88')

В 10-м туре «Спартак» сыграет дома с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут московское «Динамо».