Мбаппе побил рекорд Тьерри Анри по голам в испанской Примере

Гол нападающего мадридскогов матче 5-го тура испанской Ла Лиги против(2:0) стал 36-м в чемпионате Испании, что позволило ему обойти бывшего форварда, у которого было 35 голов.

26-летний Мбаппе добился этого показателя за 39 игр, тогда как Анри забил свои 35 голов в 80 матчах Ла Лиги. Французский форвард перешёл в «Реал» летом 2024 года и за это время отметился 51 голом во всех турнирах. Анри же играл за каталонцев с 2007 по 2010 год, забив 49 голов во всех соревнованиях.

В сезоне 2025/26 Мбаппе провел 5 матчей в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу. Он также лидирует по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади (6 мячей) в этом сезоне.