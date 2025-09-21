В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Чемпионата Испании, в котором «Мальорка» примет «Атлетико Мадрид». Начало игры — в 17:15 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

16:55 «Атлетико Мадрид»: Облак Ян, Льоренте Маркос, Ле Норман Робен, Ганцко Давид, Руджери Маттео, Симеоне Джулиано, Коке Хорхе, Барриос Пабло, Гонсалес Нико, Гризманн Антуан, Альварес Хулиан.

16:55 «Мальорка»: Рикельме Леонардо, Маффео Пабло, Вальент Мартин, Раильо Антонио, Мохика Хоан, Дардер Серхи, Ману Морланес, Саму Кошта, Торре Пабло, Фернандес Матео, Мурики Ведат.

«Мальорка»

«Мальорка» в текущем сезоне Примеры демонстрирует не самые впечатляющие результаты. После четырёх сыгранных матчей команда занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе всего один набранный балл. За этот период островитяне сумели забить четыре мяча, что говорит о наличии определённых проблем в атаке.

Последние матчи складываются для команды не лучшим образом. В последней игре «Мальорка» потерпела поражение от «Эспаньола» со счётом 2:3. До этого команда уступила мадридскому «Реалу» (1:2), а перед этим сыграла вничью с «Сельтой» (1:1). В пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу, забив 6 мячей и пропустив 9.

Несмотря на текущее положение, команда обладает неплохим составом и потенциалом для того, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы. Особенно стоит отметить, что в противостояниях с «Атлетико» «Мальорка» традиционно показывает достойный футбол.

В предстоящем матче против мадридского «Атлетико» команда будет стремиться показать свой лучший футбол и набрать важные очки для того, чтобы выбраться из опасной зоны. Отсутствие травмированных игроков позволяет главному тренеру Хагобе Аррасате выставить оптимальный состав на эту важную встречу.

«Атлетико Мадрид»

«Атлетико Мадрид» в текущем сезоне Примеры пока не может показать свой лучший футбол. После четырёх туров команда расположилась на 11-й позиции в турнирной таблице, набрав всего 5 очков. За этот период «матрасники» забили 5 мячей и пропустили столько же — 4 гола.

Последние матчи складываются для команды неоднозначно. В последнем поединке «Атлетико» потерпел поражение от «Ливерпуля» со счётом 2:3 в рамках Лиги чемпионов. До этого мадридцы одержали важную победу над «Вильярреалом» (2:0), а ещё ранее сыграли вничью с «Алавесом» (1:1). В пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу, забив 7 мячей и пропустив столько же.

Сейчас команда испытывает определённые трудности в реализации моментов, в среднем забивает один гол за матч. При этом оборона также не отличается надёжностью, пропуская примерно столько же. Однако «Атлетико» обладает достаточным потенциалом, чтобы улучшить свои показатели и вернуться в группу лидеров чемпионата.

В предстоящем матче «Атлетико» будет действовать первым номером, стремясь как можно скорее открыть счёт и добиться важной победы. Команда намерена использовать своё преимущество в классе и показать более качественный футбол, чем в предыдущих матчах. Три очка в этой игре станут важным шагом для «матрасников» на пути к возвращению в число лидеров чемпионата.

Очные матчи

Противостояние «Мальорки» и «Атлетико» в последние годы складывается не в пользу островитян. Мадридский клуб доминирует в очных встречах, одержав четыре победы в последних пяти матчах.

В недавней игре «Атлетико» уверенно переиграл соперника со счётом 2:0 благодаря голам Лино и Гризманна. До этого мадридцы также праздновали успех в матчах против «Мальорки», забивая по одному мячу.

Примечательно, что в последних встречах «Атлетико» демонстрирует надёжную игру в обороне, практически не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Статистика личных встреч явно на стороне мадридского клуба, что делает его явным фаворитом предстоящего противостояния.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.43.