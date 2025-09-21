21 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Атлетико». Начало игры — в 17:15 мск.
«Мальорка»
Турнирное положение: Балеарцы стартовали крайне неудачно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Мальорка» в 4 матчах набрала всего 1 зачетный балл. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили «Эспаньолу» (2:3).
До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:2). А вот поединок с «Сельтой» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мальорка» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Балеарцы потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Мальорка» традиционно удачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Балеарцы намерены выбраться из опасной зоны.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» в 4 матчах набрал всего 5 очков. Команда отличилась 5 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Ливерпулю» (2:3).
До того команда нанесла поражение «Вильярреалу» (2:0). А вот чуть ранее она подписала паритет с «Алавесом» (1:1).
При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хулиан Альварес — травмирован.
Состояние команды: «Матрасники» намерены как можно скорее подтянуться к привычной группе лидеров. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
При этом «Атлетико» потенциально обязан прибавить в плане реализации. А вот в среднем команда пропускает аккурат гол за матч.
Мадридцы уже более двух лет не пропускают от «Мальорки». Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону балеарцев.
Статистика для ставок
- «Атлетико» одолел балеарцев в 5 последних очных поединках
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Мальорка» не побеждает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.69.
Прогноз: «Атлетико» явно сильнее соперника, и наверняка начнет поединок с активных атакующих акций.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, плюс мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.
Ставка: Победа «Атлетико» в 1 тайме за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.12