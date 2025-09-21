прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.43

21 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Атлетико». Начало игры — в 17:15 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы стартовали крайне неудачно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» в 4 матчах набрала всего 1 зачетный балл. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили «Эспаньолу» (2:3).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:2). А вот поединок с «Сельтой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мальорка» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Балеарцы потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Мальорка» традиционно удачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Балеарцы намерены выбраться из опасной зоны.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» в 4 матчах набрал всего 5 очков. Команда отличилась 5 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Ливерпулю» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Вильярреалу» (2:0). А вот чуть ранее она подписала паритет с «Алавесом» (1:1).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хулиан Альварес — травмирован.

Состояние команды: «Матрасники» намерены как можно скорее подтянуться к привычной группе лидеров. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

При этом «Атлетико» потенциально обязан прибавить в плане реализации. А вот в среднем команда пропускает аккурат гол за матч.

Мадридцы уже более двух лет не пропускают от «Мальорки». Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону балеарцев.

Статистика для ставок

«Атлетико» одолел балеарцев в 5 последних очных поединках

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Мальорка» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.69.

Прогноз: «Атлетико» явно сильнее соперника, и наверняка начнет поединок с активных атакующих акций.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, плюс мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.

2.43 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Атлетико» в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.12 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.12