В воскресенье, 21 сентября, «Лацио» примет «Рому» в рамках 4-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13:10 Главным арбитром матча будет Симоне Содза.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Деле-Баширу, Ровелла, Диа, Дзакканьи, Родригес.

«Рома»: Свилар, Челик, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Ренш, Кристанте, Коне, Пеллегрини, Соуле, Фергюсон.

«Лацио»

«Лацио» в первых трех турах не впечатлил. Команда набрала три очка в трех встречах. Римляне находятся на 12-м месте в таблице. В стартовом матче чемпионата Италии-2025/26 «Лацио» уступил «Комо» со счетом 0:2. Затем команда Маурицио Сарри реабилитировалась, разгромив «Верону» (4:0). В третьем туре снова произошла осечка. «Лацио» в гостях уступил «Сассуоло» со счетом 0:1.

Перед началом текущего сезона пост главного тренера «Лацио» вновь занял Маурицио Сарри, однако смена наставника пока не принесла ощутимого результата. Важно подчеркнуть, что в этом сезоне «Лацио» не выступает в еврокубках, а значит может сосредоточить все силы исключительно на Серии А. При таком раскладе почти нет сомнений, что по ходу турнира римляне исправят ситуацию и улучшат свои позиции.

«Рома»

«Рома» сейчас находится в верхней части таблицы. Клуб набрал 6 очков в трех играх. «Волки» занимают 7-ю позицию в таблице Серии А. «Рома» начала чемпионат Италии-2025/26 с минимальной победы над «Болоньей» (1:0). Решающий гол забил Уэсли. Во 2-м туре «Рома» вновь завоевала три очка, одолев в гостях «Пизу» с таким же счетом. Победу столичному клубу принес точный удар Матиаса Суле. В третьем туре «Рома» впервые проиграла. Команда дома неожиданно уступила «Торино» (0:1).

«Рома» начала сезон под руководством нового наставника — Джан Пьеро Гасперини. В отличие от «Лацио», у джалоросси старт получился довольно уверенным. Осечка произошла лишь в матче с «Торино». Уже на следующей неделе команда стартует в еврокубках. В 1-м туре основного этапа Лиги Европы «Рома» проведёт выездную встречу с «Ниццей».

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В домашнем матче для «Ромы» победили хозяева 2:0, в ответной игре команды сыграли вничью 1:1.

За всю историю команды сыграли 185 матчей. В 69 играх победила «Рома», в 51 «Лацио», оставшиеся 65 матчей закончились вничью.

