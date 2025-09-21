Команды не определят победителя в дерби?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 3.13

21 сентября в 4-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Лацио» и «Рома». Начало встречи — 13:30 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» в первых трех турах не впечатлил. Команда набрала три очка в трех встречах. Римляне находятся на 12-м месте в таблице.

Последние матчи: В стартовом матче чемпионата Италии-2025/26 «Лацио» уступил «Комо» со счетом 0:2. Затем команда Маурицио Сарри реабилитировалась, разгромив «Верону» (4:0).

В третьем туре снова произошла осечка. «Лацио» в гостях уступил «Сассуоло» со счетом 0:1.

Состояние команды: Перед началом текущего сезона пост главного тренера «Лацио» вновь занял Маурицио Сарри, однако смена наставника пока не принесла ощутимого результата.

Важно подчеркнуть, что в этом сезоне «Лацио» не выступает в еврокубках, а значит может сосредоточить все силы исключительно на Серии А. При таком раскладе почти нет сомнений, что по ходу турнира римляне исправят ситуацию и улучшат свои позиции.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» сейчас находится в верхней части таблицы. Клуб набрал 6 очков в трех играх. «Волки» занимают 7-ю позицию в таблице Серии А.

Последние матчи: «Рома» начала чемпионат Италии-2025/26 с минимальной победы над «Болоньей» (1:0). Решающий гол забил Уэсли.

Во 2-м туре «Рома» вновь завоевала три очка, одолев в гостях «Пизу» с таким же счетом. Победу столичному клубу принес точный удар Матиаса Суле.

В третьем туре «Рома» впервые проиграла. Команда дома неожиданно уступила «Торино» (0:1).

Состояние команды: «Рома» начала сезон под руководством нового наставника — Джан Пьеро Гасперини. В отличие от «Лацио», у джалоросси старт получился довольно уверенным. Осечка произошла лишь в матче с «Торино».

Уже на следующей неделе команда стартует в еврокубках. В 1-м туре основного этапа Лиги Европы «Рома» проведёт выездную встречу с «Ниццей».

Статистика для ставок

Команды провели между собой 185 встреч. Преимущество у «Ромы»: 69 побед, 51 поражение, 65 ничьих

«Рома» в трех матчах чемпионата Италии-2025/26 пропустила лишь один мяч

В 2025 году команды сыграли дважды. 5 января «Рома» победила со счетом 2:0, а 13 апреля была зафиксирована ничья 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 2.56, на «Лацио» — 2.97, ничью букмекеры оценивают в 3.13.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: все шесть последних римских дерби отличались малым количеством голов. Дневные встречи в Серии А обычно проходят в спокойном темпе, а с учётом того, как «Лацио» и «Рома» стартовали в сезоне, можно ожидать ещё более сдержанной игры.

Основная ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды согласятся на компромисс и разделят очки в римском дерби.

Дополнительная ставка: Ничья за 3.13.