В воскресенье, 21 сентября, калининградская «Балтика» примет «Ростов» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «РосТех Арена». Игра вот-вот начнется!

16:58 Сегодня в Калининграде довольно жарко, во время матча температура будет около +27℃.

16:56 Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.

16:55 Сегодняшний матч пройдет в Калининграде на стадионе «РосТех Арена», который вмещает 35 000 зрителей.

16:52 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 9-го тура российской Премьер-лиги между «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско Максим, Варатынов Сергей, Андраде Кевин, Филин Александр, Саусь Владислав, Титков Николай, Петров Илья, Бевеев Мингиян, Петров Максим, Хиль Брайан, Пряхин Сергей.

«Ростов»: Ятимов Рустам, Мелёхин Виктор, Чистяков Дмитрий, Семенчук Давид, Роналдо Сезар, Щетинин Кирилл, Миронов Алексей, Кучаев Константин, Вахания Илья, Голенков Егор, Мохебби Мохаммад.

«Балтика»

«Балтика» идет в тройке лидеров российской Премьер-лиги и в случае победы в сегодняшнем матче имеет шанс возглавить турнирную таблицу. Сейчас на счету калининградского клуба 16 очков и разница забитых и пропущенных голов (+8) — 13:5.

В нынешнем сезоне «Балтика» не проиграла ни одного матча. В последнем туре она провела классный домашний матч против питерского «Зенита», сохранив до финального свистка стартовые нули на табло. Перед этим у «Балтики» были две победы подряд: над «Сочи» (2:0) и тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Ростов»

«Ростов» находится возле «зоны вылета» занимая 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала только 8 очков в предыдущих турах, разница забитых и пропущенных голов (-4). Однако в трех последних турах ростовчане не проигрывали: ничьи с «Локомотивом» (3:3) и «Ахматом» (1:1), а также победа над московским ЦСКА (1:0).

Личные встречи

Между собой эти соперники играют довольно часто и делают это с переменным успехом — хватает побед одной и второй команд. Предыдущий их очный матч, который проходил в рамках российской Премьер-лиги прошлого сезона, завершился домашней победой «Ростова» со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08