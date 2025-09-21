прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.08

21 сентября в 9-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Балтика» и «Ростов». Начало встречи — 17:00 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: после 8 туров «Балтика» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 16 очками.

Последние матчи: в 8-м туре «Балтика» сыграла вничью против «Зенита» — 0:0.

В Кубке России была победа в серии пенальти над ЦСКА (1:1, 10:9 по пен.), а ранее в чемпионате был повержен «Акрон» (2:0).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Балтика» подходит к матчу в качестве одной из двух команд РПЛ (вторая — «Локомотив»), которая еще ни разу не проиграла. Также на стороне подопечных Андрея Талалаева будут играть родные стены, которые станут дополнительным стимулом для продолжения беспроигрышной серии на старте сезона.

«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 8 очками.

Последние матчи: в 4-м туре Кубка России «Ростов» на последних минутах одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве — 2:1.

В предыдущих двух турах РПЛ ростовчане сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и одержали минимальную победу над ЦСКА (1:0)

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: после поражения в кубке страны от махачкалинского «Динамо», у ростовчан начали дела обстоять немногим лучше и беспроигрышная серия команды уже составляет три встречи и вряд ли подопечные Джонатана Альбы согласны ее тут же прервать в Калининграде.

Статистика для ставок

«Балтика» забивает в ворота «Ростова» в четырех матчах кряду

В позапрошлом сезоне «Балтика» выбила «Ростов» из Кубка России, выиграв в гостях со счетом 1:0

В том же сезоне-2023/2024 в РПЛ матчи завершились не в пользу «Балтики» — победа «Ростова» на своем поле (2:1) и ничья в Калининграде (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,15, а на «Ростов» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,32.

Прогноз: «Балтика» по мнению букмекеров является фаворитом встречи и вполне может зацепиться за победу в матче с небольшой форой.

2.08 Победа «Балтики» с форой -0,5



Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, при котором «Балтика» забьет в двух таймах

3.75 «Балтика» забьет в двух таймах — Да

Дополнительная ставка: «Балтика» забьет в двух таймах — Да 3,75.