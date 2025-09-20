ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 23:47
    • Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
    Маккалистер — про Месси: Такого, как он, никогда не будет

    Полузащитник сборной Аргентины и «Ливерпуля» Алексис Маккалистер высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Победа на чемпионате мира закрыла спор о Месси и Роналду? Я не думаю, что до этого был какой-либо предмет для спора. Но, возможно, я предвзят, ведь я аргентинец.

    Тем не менее, очень уважаю Криштиану. Думаю, что он второй лучший футболист в мире. Он был великолепен. Не хочу, чтобы выглядело, будто я не уважаю Роналду, но для меня Месси — лучший. Такого, как он, никогда не будет», — приводит слова Мак Аллистера TNT Sports.

  • Плохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • Команда Лионеля Месси соответствует всем элементам шоу
  • 04/09/2025

    Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира в 2024-м году, обыграв в финале сборную Францию.

