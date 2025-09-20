Маккалистер — про Месси: Такого, как он, никогда не будет

Полузащитник сборнойвысказался о нападающем

«Победа на чемпионате мира закрыла спор о Месси и Роналду? Я не думаю, что до этого был какой-либо предмет для спора. Но, возможно, я предвзят, ведь я аргентинец.

Тем не менее, очень уважаю Криштиану. Думаю, что он второй лучший футболист в мире. Он был великолепен. Не хочу, чтобы выглядело, будто я не уважаю Роналду, но для меня Месси — лучший. Такого, как он, никогда не будет», — приводит слова Мак Аллистера TNT Sports.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира в 2024-м году, обыграв в финале сборную Францию.