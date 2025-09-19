Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал оскорбления в адрес наставника «Атлетико» Диего Симеоне во время матча Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«К сожалению, с этим приходится учиться жить, потому что иначе это может вывести тебя из игры и привести к неприятным ситуациям. Тема оскорблений уже давно вышла из-под контроля», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Напомним, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был удалён после перепалки с фанатами в конце матча с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов, где подвергался постоянным оскорблениям с трибун на протяжении всей игры.