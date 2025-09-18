Тарханов: ЦСКА по составу сильнее «Балтики»

Бывший главный тренер ЦСКАпрокомментировал предстоящий матч армейцев с «Балтикой» в рамках группового этапа Кубка России.

«В этой игре ЦСКА будет реабилитироваться после поражения от "Ростова". Если брать составы, конечно, армейцы сильнее "Балтики", которая за счёт самоотверженности и организованной игры может оказать сопротивление. Это кубковый матч, нужно посмотреть, какие составы выйдут. Все команды их ротируют. "Балтика" в большей степени выйдет основным составом.

В матче с "Ростовом" у ЦСКА было два удаления, ошибка Акинфеева, всё это сложилось на исходе матча. И то я смотрел матч, ЦСКА мог сравнять счёт и при этом пропустить», — сказал Тарханов «Чемпионату».

В 8-м туре РПЛ ЦСКА на выезде уступил «Ростову» со счетом 0:1. Единственный мяч был забил в начале встречи после ошибки Акинфеева. Армейцы с 15 очками сейчас занимают 4-е место в таблице РПЛ.