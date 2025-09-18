ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Флик: На позиции Ямаля сыграет Рашфорд

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Ньюкасл Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Я никогда здесь не был, но знаю, что атмосфера здесь одна из лучших. Я ожидаю увидеть сильную команду, играющую с высокой интенсивностью и вниманием к подборам. Эдди Хау — отличный тренер, он проделал прекрасную работу.

    У нас отличная команда. На позиции Ямаля у нас также есть Маркус Рашфорд. Если кто-то из линии атаки не готов играть, то он может, и в воскресенье он показал, насколько он хорош. Надеюсь, в Англии он сможет показать такую ​​же игру, как против "Валенсии". Я слежу за Маркусом Рашфордом с первых дней его карьеры в "Манчестер Юнайтед" и всегда считал его невероятным игроком. То, что я видел в последние несколько недель, очень впечатляет», — сказал Флик на пресс-конференции.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч состоится сегодня, 18 сентября. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

