Флик: На позиции Ямаля сыграет Рашфорд

Главный тренервысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Я никогда здесь не был, но знаю, что атмосфера здесь одна из лучших. Я ожидаю увидеть сильную команду, играющую с высокой интенсивностью и вниманием к подборам. Эдди Хау — отличный тренер, он проделал прекрасную работу.

У нас отличная команда. На позиции Ямаля у нас также есть Маркус Рашфорд. Если кто-то из линии атаки не готов играть, то он может, и в воскресенье он показал, насколько он хорош. Надеюсь, в Англии он сможет показать такую ​​же игру, как против "Валенсии". Я слежу за Маркусом Рашфордом с первых дней его карьеры в "Манчестер Юнайтед" и всегда считал его невероятным игроком. То, что я видел в последние несколько недель, очень впечатляет», — сказал Флик на пресс-конференции.

Матч состоится сегодня, 18 сентября. Начало — в 22:00 мск.