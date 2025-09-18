«Ньюкасл» встретится с «Барселоной» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 18 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Ньюкасл»

Перед матчем: «Сороки» начинают свой путь в общем этапе ЛЧ матчем против грозной «Барселоны», которая точно будет претендовать на победу в турнире в этом сезоне.

Сам «Ньюкасл» не очень здорово стартовал в нынешнем сезоне АПЛ, занимая 10-е место в таблице с 5-ю очками в активе после 2-х туров. Команда отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. До этого «сороки» поделили очки с «Лидсом» (0:0).

В последних 4-х встречах АПЛ «Ньюкасл» выиграл только 1 раз, дважды сыграл вничью и однажды уступил «Ливерпулю» (2:3). За этот отрезок команда также сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0).

Не сыграют: Ашби, Жиллеспи, Ласкеллес, Рэмзи, Радди и Висса (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ньюкасл» не очень здоров стартовал в нынешнем сезоне, у команды есть проблемы с результативностью. За последние 4 встречи «сороки» забили только 3 мяча.

Стоит отметить, что команда перед стартом сезона потеряла лидера Александера Исака, который перешел в «Ливерпуль». Его точно будет не хватать в атаке.

«Барселона»

Перед матчем: В прошедшем розыгрыше трофея Лиги чемпионов «сине-гранатовые» дошли до полуфинала, потрепав там нервы «Интеру». Сейчас «Барселона» попытается улучшить свои результаты.

В нынешнем сезоне Примеры команда удачно стартовала, располагаясь после 4-х туров на 2-й позиции с 10-ю очками в активе. «Барселона» отстает от «Реала» на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке «сине-гранатовые» разгромили «Валенсию» со счетом 6:0, забив 5 голов из шести во 2-м тайме. Матчем ранее «Барселона» поделила очки с «Райо Вальекано» (1:1).

В 4-х встречах нынешнего сезона каталонцы однажды сыграли вничью и трижды победили. За этот период «Барселона» также одолела «Леванте» (3:2) и «Мальорку» (3:0).

Не сыграют: Бальде, Гави и тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» — в полном порядке. Команда интересно играет в атаке, за исключением матча с «Райо Вальекано». В предстоящем поединке «сине-гранатовые» наверняка будут доминировать над «Ньюкаслом», даже в гостях.

Пока неизвестно, сможет ли сыграть в матче лидер команды Ламин Ямаль, который невероятно результативен в последнее время. Дело в том, что игрок получил повреждение в одном из последних туров Примеры.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Ньюкасл» выиграл только 1 раз

«Барселона» победила в 3-х матчах из последних 4-х, забив за этот отрезок 13 голов

В последних 3-х очных встречах «Барселона» стабильно обыгрывала «Ньюкасл»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 2.35, победа «Ньюкасла» — 2.75, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

Прогноз: «Барселона» окажется сильнее «Ньюкасла». Нападение «сине-гранатовых» взломают оборону соперника.

Ставка: Победа «Барселоны» за 2.35.

Прогноз: «Барселона» забьет больше 1-го гола в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1.5 больше за 1.85.