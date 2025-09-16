Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов

Нападающийне примет участия в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против, сообщает Marca.

Причиной стала травма — 18-летний футболист испытывает дискомфорт в спине, полученный в расположении сборной Испании. Ямаль чувствует боли после встречи с Болгарией, в которой Испания одержала победу (3:0), а затем разгромила Турцию (6:0). В этих двух встречах Ямаль отметился тремя результативными передачами.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик резко раскритиковал медперсонал сборной Испании, заявив, что они не позаботились о здоровье игрока. По словам наставника, Ямаль вынужден был выходить на поле, принимая обезболивающие, и не мог тренироваться после возвращения в клуб.