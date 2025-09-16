ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ЧугайновИгорь Чугайнов: Приход Смертина в свое время кардинально преобразил игру «Локомотива»
  • 15:50
    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбурга» против «Рубина»
  • 12:27
    • «Спартак» обратился в ЭСК по трем спорным эпизодам матча с «Динамо»
  • 15:56
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиги чемпионов
  • 14:57
    • Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов
  • 12:47
    • В «Динамо» заявили, что Гладышев не сыграет в сентябре
    Все новости спорта

    Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ньюкасл Футбол Испании Ла Лига Барселона Лига чемпионов
    Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не примет участия в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», сообщает Marca.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    Причиной стала травма — 18-летний футболист испытывает дискомфорт в спине, полученный в расположении сборной Испании. Ямаль чувствует боли после встречи с Болгарией, в которой Испания одержала победу (3:0), а затем разгромила Турцию (6:0). В этих двух встречах Ямаль отметился тремя результативными передачами.

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик резко раскритиковал медперсонал сборной Испании, заявив, что они не позаботились о здоровье игрока. По словам наставника, Ямаль вынужден был выходить на поле, принимая обезболивающие, и не мог тренироваться после возвращения в клуб.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Столичное дерби разочарует в контексте результативности
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры