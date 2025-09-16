«Акрон» и «Локомотив» встретятся во второй раз сезоне в рамках группового этапа Кубка России. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

10' Контролирует мяч «Акрон»

08' Хосонов пробил головой после передачи от Севиякана — выше ворот!

08' Вновь бьет Севикян и снова подадут хозяева с угла поля.

07' Плотный удар от Севикяна со средней дистанции — Веселов мяч отбивает на угловой.

05' Базилевский не то бил, не то пытался сделать прострел в штрафную, но неприятный отскок в штрафной от земли мог стать фатальным — Веселов мяч отбил.

04' Активно начали матч футболисты «Локо», но пока «Акрону» удается нейтрализовать атакующий потенциал гостей.

01' Сарвели ударил по мячу, но удар не удался и Васютин спокойно ловит мяч.

01' «Локомотив» развел мяч с центра поля, матч стартовал!

До матча

18:46 Команды вышли на поле, матч вот-вот начнется!

18:25 Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», который вмещает 44 918 зрителей.

18:15 Главный арбитр матча — Михаил Черемных из Перми.

Стартовые составы

«Акрон»: Васютин, Кузьменко, Агапов, Савичев, Попенков, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Севикян, Морозов, Дмитриев.

«Локомотив»: Веселов, Рамирес, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Пруцев, Мялковский, Руденко, Сарвели, Комличенко.

«Акрон»

«Акрон» уверенно начал розыгрыш Кубка России, одержав на старте две победы над «Балтикой» (2:1) и ЦСКА (1:1, 5:4 по пен), но в последней встрече турнира уступил в гостях «Локомотиву». Всего у тольяттинцев 2 победы (1 в основное и 1 по итогам серии пенальти) и единственное поражение в основное время. Команда Заура Тедеева занимает 3-е место в квартете с 5 баллами.

После победы над ЦСКА в Кубке России, «Акрон» уже на протяжении пяти встреч не может одержать победу, проиграв в четырех последних матчах РПЛ и последней встрече группового этапа кубка с общей разницей мячей 3:11.

«Локомотив»

«Локомотив» не лучшим образом дебютировал в кубке страны, проиграв ЦСКА со счетом 0:2, но после этого одержал победы над «Балтикой» и «Акроном» с одним и тем же счетом — 2:0. Всего у «красно-зеленых» 6 очков после 3-х туров и 2-е место в группе.

При этом «железнодорожники» после поражения от ЦСКА в национальном кубке не проигрывают на протяжении восьми встреч кряду в официальных матчах. Помимо неплохого выступления в Кубке России, «Локомотив» также находится на лидирующих позициях в РПЛ.

Личные встречи

В очных матчах у «Локомотива» вырисовывается преимущество — три победы столичной команды против двух «викторий» у тольяттинцев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94.