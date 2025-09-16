ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться Ива ЙовичНеделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса Диего ЛопесЯркий триумф Лопеса, неожиданный провал Фонта. Обзор карда UFC Noche
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
    Все новости спорта

    «Акрон» остановит свое падение?

    Акрон — Локомотив: прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.28

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Локомотив Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Акрон»
    «Акрон» встретится с «Локомотивом» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета D. Поединок пройдет 15 сентября и начнется в 18:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Акрон»

    Турнирное положение: тольяттинский клуб после трех туров занимает третью строчку в квартете D, набрав пять очков при трех забитых и четырех пропущенных мячах.

    Последние матчи: в последней встрече Кубка «Акрон» в гостях проиграл «Локомотиву» — 0:2. До этого клуб заработал два балла в матче против ЦСКА (1:1) и смог обыграть в первом туре «Балтику» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: «Акрон» находиться в кризисе. Команда не знает побед в последних восьми матчах Кубка и чемпионата России, проиграв пять встреч подряд.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» идет на втором месте в группе D Кубка России, набрав шесть очков, забив пять мячей при двух пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в последней встрече Кубка «Локомотив» дома обыграл «Акрон» — 2:0. До этого клуб заработал три балла в матче против «Балтики» (2:0) и потерпел поражение в первом туре от ЦСКА со счетом 1:2.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Локомотив» хоть и не является лидером своей группы, однако имеет солидную серию без поражений. Московский коллектив не проигрывает в девяти матчах подряд. Гости продолжат доминировать.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» не выигрывает в 5 последних матчах

    • В последних 5 играх «Локомотив» пропускает в среднем 1.60 гола

    • «Локомотив» выиграл последний матч между этими командами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.94, победа «Акрона» — 3.65, ничья — за 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.29 соответственно.

    Прогноз: Ожидаем победу «Локомотива» в матче. В этом заключается основная ставка.

    Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.94.

    Прогноз: Не видим в этом матче большого количества мячей, поэтому предлагаем сыграть на ставке ТМ 2.5.

    Ставка: ТМ 2.5 в матче за 2.29.

  • «Зенит» еле унёс ноги из Калининграда! Адамов спас ничью против новичка РПЛ
  • Бразильский глянец потускнел в Калининграде
  • Вчера
    • Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Родина — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Акрон — Локомотив: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 16.09.202518:45. «Акрон» остановит свое падение?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры