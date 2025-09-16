Акрон — Локомотив: прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.28

«Акрон» встретится с «Локомотивом» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета D. Поединок пройдет 15 сентября и начнется в 18:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский клуб после трех туров занимает третью строчку в квартете D, набрав пять очков при трех забитых и четырех пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Акрон» в гостях проиграл «Локомотиву» — 0:2. До этого клуб заработал два балла в матче против ЦСКА (1:1) и смог обыграть в первом туре «Балтику» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Акрон» находиться в кризисе. Команда не знает побед в последних восьми матчах Кубка и чемпионата России, проиграв пять встреч подряд.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» идет на втором месте в группе D Кубка России, набрав шесть очков, забив пять мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Локомотив» дома обыграл «Акрон» — 2:0. До этого клуб заработал три балла в матче против «Балтики» (2:0) и потерпел поражение в первом туре от ЦСКА со счетом 1:2.

Состояние команды: «Локомотив» хоть и не является лидером своей группы, однако имеет солидную серию без поражений. Московский коллектив не проигрывает в девяти матчах подряд. Гости продолжат доминировать.

Статистика для ставок

«Акрон» не выигрывает в 5 последних матчах

В последних 5 играх «Локомотив» пропускает в среднем 1.60 гола

«Локомотив» выиграл последний матч между этими командами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.94, победа «Акрона» — 3.65, ничья — за 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.29 соответственно.

Прогноз: Ожидаем победу «Локомотива» в матче. В этом заключается основная ставка.

Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.94.

Прогноз: Не видим в этом матче большого количества мячей, поэтому предлагаем сыграть на ставке ТМ 2.5.

Ставка: ТМ 2.5 в матче за 2.29.