«Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ

Московскийпродлил свою беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 14 матчей.

13 сентября в гостевом поединке 8-го тура РПЛ «железнодорожники» сыграли вничью с «Ахматом» из Грозного — 1:1. За последние 14 матчей в чемпионате у московской команды семь побед и столько же ничьих.

Последнее поражение «Локомотив» потерпел еще 12 апреля 2025 года в выездном матче 24-го тура прошлого сезона с казанским «Рубином» (0:1). В данный момент эта 14-матчевая беспроигрышная серия красно-зеленых является самой длинной среди действующих в РПЛ, уступая лишь 21-матчевой серии ЦСКА, которая прервалась поражением от «Ростова» (0:1).