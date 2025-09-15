Спортдир «Пари НН»: Надеемся, что Боселли продлит контракт

Спортивный директор «Пари НН»надеется, что лучший нападающий клубв ближайшее время подпишет новый контракт

«Здесь важно желание самого игрока. Его интересы представляет не только папа, но и целая агентская группа. Наше желание не поменялось. Мы будем рады, если он останется с нами. Мы были честны с ним с самого первого момента нашего общения. Как мы договаривались, так и выполняем все договоренности перед ним.

Попробуем пройтись с ним по Большой Покровской и Рождественской улицам (центральные улицы Нижнего Новгорода), покажем ему красоты Нижнего Новгорода», — сказал Удальцов «Матч ТВ».

За нижегородцев уругвайский форвард играет с 2023 года, его нынешнее соглашение истекает летом 2026 года. В 9 матчах этого сезона Боселли забил 4 мяча. В матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1) нападающий оформил дубль.