Франк высказался о победе «Тоттенхэма» в матче против «Вест Хэма»

Главный тренероценил игру своей команды в матче 4-го тура АПЛ против(3:0).

«Это была чистая, заслуженная победа. Я думаю, что первые 20 минут были более равными. У "Вест Хэма" было несколько моментов в штрафной, но после этого мы явно доминировали.

Игра Лукаса Бергвалля? Он был действительно впечатляющим. Я так рад за него», — приводит слова Франка Sky Sports.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем поединке «шпоры» сыграют против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.