«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе «шпор» голы записали на свой счет Папе Матар Сарр на 47-й минуте, Лукас Бергвалль на 57-й минуте и Микки ван де Вен на 64-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Тоттенхэм 0:3
Голы: 0:1 Папе Сарр (47'), 0:2 Лукас Бергвалль (57'), 0:3 Микки ван де Вен (64') Вест Хэм: Мадс Хермансен, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Джеймс Уорд-Праус (Анди Ирвинг, 90'), Матеуш Фернандеш (Сунгуту Магасса, 62'), Лукас Пакета (Каллум Уилсон, 68'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Луис Гильерме, 62'), Malick Diouf, Tomas Soucek Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 71'), Микки ван де Вен (Кевин Дансо, 80'), Кристиан Ромеро, Ксави Симонс (Ришарлисон, 71'), Мохаммед Кудус, Папе Сарр, Жоау Палинья, Лукас Бергвалль (Бреннан Джонсон, 80'), Педро Порро, Матис Тель (Вильсон Одобер, 79') Предупреждение: Джед Спенс (52') Удаление: Tomas Soucek (54')
После этого матча «Тоттенхэм» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й строчке с 3 баллами.