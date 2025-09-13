2-й тайм Краснодар — АкронОнлайн
    Мурад Мусаев«Краснодар» — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
    «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:3, обзор голов

    «Тоттенхэм» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе «шпор» голы записали на свой счет Папе Матар Сарр на 47-й минуте, Лукас Бергвалль на 57-й минуте и Микки ван де Вен на 64-й минуте.

    Вест Хэм — Тоттенхэм 0:3
    Голы: 0:1 Папе Сарр (47'), 0:2 Лукас Бергвалль (57'), 0:3 Микки ван де Вен (64') Вест Хэм: Мадс Хермансен, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Джеймс Уорд-Праус (Анди Ирвинг, 90'), Матеуш Фернандеш (Сунгуту Магасса, 62'), Лукас Пакета (Каллум Уилсон, 68'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Луис Гильерме, 62'), Malick Diouf, Tomas Soucek Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 71'), Микки ван де Вен (Кевин Дансо, 80'), Кристиан Ромеро, Ксави Симонс (Ришарлисон, 71'), Мохаммед Кудус, Папе Сарр, Жоау Палинья, Лукас Бергвалль (Бреннан Джонсон, 80'), Педро Порро, Матис Тель (Вильсон Одобер, 79') Предупреждение: Джед Спенс (52') Удаление: Tomas Soucek (54')

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й строчке с 3 баллами.

