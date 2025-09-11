Тедеев: Не надо обращать внимание на предыдущие результаты

Главный тренер «Акрона»считает, что не надо смотреть на турнирную таблицу, а продолжать верить в свои силы.

Иногда случается так, что не самый лучший футбол приносит победу. Футбол поэтому и велик, он интересен. Нам нужно верить в свои силы и не обращать внимание на то, что происходило ранее. Я знал, август будет очень сложный. Полученные некоторыми футболистами травмы были спрогнозированы. Это именно те игроки, которые получили больше всего нагрузки. Нужно учиться этому, анализировать и просто справляться со сложившейся ситуацией«, — сказал Тедеев в эфире "Матч ТВ".

После 7 туров "Акрон" имеет 6 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. В 8-м туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Краснодаром".