    Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
    Все новости спорта

    Постекоглу: Я хочу завоевывать трофеи с «Ноттингемом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест
    Новый главный тренер «Ноттингем Форест» Анге Постекоглу высказался о своем назначении на этот пост.

    Анге Постекоглу
    Анге Постекоглу

    «В первом сезоне в одном из клубов я выиграл два трофея. В "Селтике" я сделал золотой дубль в первом сезоне. Разумеется, я на это способен. Возможно, мне придется выиграть трофей, чтобы получить право на второй сезон в "Ноттингеме". Я уже говорил, что именно этого и хочу. Я хочу завоевывать трофеи. Я делал это на протяжении всей своей карьеры и хочу постараться сделать и здесь», — цитирует Постекоглу ESPN.

  • «Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
  • Конфликт с владельцем и недовольство подготовкой к сезону привели к разрыву
  • Вчера

    • Ранее летом 2025 года Постекоглу был уволен из «Тоттенхэма», где он руководил командой с 2023 года и выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

    В текущем сезоне «Ноттингем Форест» набрал 4 очка в 3 матчах Премьер-лиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Читайте также

