Постекоглу: Я хочу завоевывать трофеи с «Ноттингемом»

Новый главный тренервысказался о своем назначении на этот пост.

«В первом сезоне в одном из клубов я выиграл два трофея. В "Селтике" я сделал золотой дубль в первом сезоне. Разумеется, я на это способен. Возможно, мне придется выиграть трофей, чтобы получить право на второй сезон в "Ноттингеме". Я уже говорил, что именно этого и хочу. Я хочу завоевывать трофеи. Я делал это на протяжении всей своей карьеры и хочу постараться сделать и здесь», — цитирует Постекоглу ESPN.

Ранее летом 2025 года Постекоглу был уволен из «Тоттенхэма», где он руководил командой с 2023 года и выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне «Ноттингем Форест» набрал 4 очка в 3 матчах Премьер-лиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.