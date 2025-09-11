ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 10:57
    • Баринов не отклонил предложение ЦСКА
  • 12:29
    • Источник: ангольский нападающий подпишет контракт с махачкалинским «Динамо»
  • 12:21
    • Максим Митрофанов: Возможен ли матч со сборной США? Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть
  • 11:59
    • «СЭ»: Переход защитника Эль-Каруани в «Спартак» окончательно сорвался
    Все новости спорта

    Тчуамени: Я счастлив с Хаби Алонсо

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид
    Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени высказался о работе под руководством Хаби Алонсо. Специалист сменил на этом посту Карло Анчелотти.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Честно говоря, я счастлив с ним. Это правда, что у меня все хорошо с тренером и что у него есть новые идеи для меня и для команды, но я думаю, что с начала 2025 года дела у меня пошли намного лучше, и с Анчелотти я уже чувствовал себя хорошо. В любом случае сейчас моя идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на каждой игре, помогать своим товарищам по команде и продолжать расти.

    Между Карло и Хаби есть различия, это нормально, у каждого из них свои идеи и свой стиль, но они два великих тренера», — цитирует Тчуамени Marca.

    В сезоне-2025/26 Тчуамени в трех матчах Примеры не отметился результативными действиями.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Металлург» Мг и «Динамо» не уложатся в три периода
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры