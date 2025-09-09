Мбаппе: Проблема расизма действительно огорчает

Форвард сборной Францииподнял тему расизма. Нападающий отметил, что его эта проблема очень огорчает.

«Мы не всегда слышим это сразу. Это действительно огорчает. Пока ситуация не изменится и власти не предпримут необходимых мер, думаю, мы, влиятельные игроки, должны продолжать говорить об этом.

Хотя это то, о чем мы даже не должны были говорить… Ведь мне казалось, что в 2025 году мы, возможно, будем свободны от подобных вещей. Но это все еще происходит, и у нас всегда будут силы бороться с подобным поведением», — приводит слова Мбаппе RTL.

Напомним, ранее сборная Франции в рамках квалификации ЧМ-2026 обыграла Украину со счетом 2:0. Мбаппе забил один из голов.