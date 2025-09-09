ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Мбаппе: Проблема расизма действительно огорчает

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поднял тему расизма. Нападающий отметил, что его эта проблема очень огорчает.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Мы не всегда слышим это сразу. Это действительно огорчает. Пока ситуация не изменится и власти не предпримут необходимых мер, думаю, мы, влиятельные игроки, должны продолжать говорить об этом.

    Хотя это то, о чем мы даже не должны были говорить… Ведь мне казалось, что в 2025 году мы, возможно, будем свободны от подобных вещей. Но это все еще происходит, и у нас всегда будут силы бороться с подобным поведением», — приводит слова Мбаппе RTL.

    Напомним, ранее сборная Франции в рамках квалификации ЧМ-2026 обыграла Украину со счетом 2:0. Мбаппе забил один из голов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры