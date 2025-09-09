Гришин: Красная цена Кисляка — 8-10 млн евро

Бывший футболистпрокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника командыв один из европейских клубов.

«Кисляк — ведущий игрок ЦСКА, поэтому более-менее можно говорить об интересе зарубежных клубов. И то я прочитал, что за него предлагают € 10 млн. О чём вы говорите? Мы не играем в еврокубках.

Кто за нами так следит, чтобы за Кисляка давать € 10 млн? Да, можно обозначать сумму, но это рынок. Кому-то нравится Кисляк за € 5 млн, а кому-то он не нужен даже за € 500 тысяч. Его агент заявил о сумме в € 30 млн. Конечно, он набивает цену. За такие деньги футболисты переходят из Испании в Англию. А у нас чемпионат России, который никто не видит. Какие € 30 млн? Возможно, красная цена Кисляка — € 8-10 млн. И то, какой-то клуб должен предложить такие деньги.

Конечно, Матвей — хороший футболист, который прогрессирует. Но на нашем рынке нет таких больших цен для российских игроков. Только наши клубы платят за иностранцев огромные деньги и переплачивают. В Россию едут те, кто не нужен клубам из Германии, Италии и Испании.

В наши времена уезжали Шалимов в "Интер", Канчельскис в "Манчестер Юнайтед", а Корнеев в "Барселону". Такого сейчас нет. У нас уровень чемпионата не такой сильный, как раньше. У нас лучший бомбардир Фёдор Чалов уехал в чемпионат Греции. Это смешно», — сказал Гришин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» заинтересован в подписании Кисляка. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 7 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.