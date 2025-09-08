Орлов: Увидел очень хорошо поставленную игру сборной России

Комментаторвысказался о матче между сборными(4:1).

«Конечно, сборная России убедила своей игрой, даже несмотря на уровень соперника. Катар явно слабее нас. Кроме того, Карпин выпустил практически оптимальный состав. Головин, Алексей Миранчук, Сафонов... Такие футболисты придают уверенности остальным. Крупная победа, да еще и на чужом поле. Я поздравляю всех болельщиков.

Увидел очень хорошо поставленную игру. Карпин — молодец! Когда мы теряли мяч, сразу же прессинговали! Эффективно работали фланги.

Я бы прежде всего выделил Батракова и Кисляка. Оба отлично действовали между линиями.

Игрока ЦСКА поставлю даже на первое место. Кисляк — лучший игрок матча. Великолепно готов физически. Матвей, будучи опорным полузащитником, все время бежит в штрафную. Ищет возможность пробить по воротам. И эти его забеги ставят в тупик защитников. Его же никто не ждет по большому счету! Никто его не сопровождает, так как не предполагает, что именно Кисляк будет завершать атаки. Эффект неожиданности.

Сегодня тактика Карпина главенствовала. Лопетеги же к этой игре должным образом не подготовился.

После ничьей с Иорданией действительно пошли разговоры о том, что в Катаре нам придется сложно. Но видите, как все в итоге получилось. Физически мы явно превзошли соперника. Были быстрее, резче.

Мне очень понравилось стремление нашей сборной играть в одно касание. Это в первую очередь относится к Алексею Миранчуку, Головину, Батракову. Они способны играть в такой манере. В современный футбол. У этой сборной есть перспективы. Атакующая линия у нас добротная.

Что насторожило? Не то чтобы насторожило... Но, считаю, сборной нужен сильный силовой нападающий. Все-таки надо будет варьировать тактику. Попадутся и более крепкие соперники, чем Катар. Если Соболев продолжит забивать, он окажется в национальной команде. Мне показалось, что Мусаев не вписывается в эту игру сборной. Тяжело ему, сложно... Но тут, как говорится, тренеру виднее», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Теперь Россия проведет очередную товарищескую встречу 10 октября в Волгограде, а ее соперником будет сборная Ирана.