ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Орлов: Увидел очень хорошо поставленную игру сборной России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара
    Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче между сборными России и Катара (4:1).

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Конечно, сборная России убедила своей игрой, даже несмотря на уровень соперника. Катар явно слабее нас. Кроме того, Карпин выпустил практически оптимальный состав. Головин, Алексей Миранчук, Сафонов... Такие футболисты придают уверенности остальным. Крупная победа, да еще и на чужом поле. Я поздравляю всех болельщиков.

    Увидел очень хорошо поставленную игру. Карпин — молодец! Когда мы теряли мяч, сразу же прессинговали! Эффективно работали фланги.

    Я бы прежде всего выделил Батракова и Кисляка. Оба отлично действовали между линиями.

    Игрока ЦСКА поставлю даже на первое место. Кисляк — лучший игрок матча. Великолепно готов физически. Матвей, будучи опорным полузащитником, все время бежит в штрафную. Ищет возможность пробить по воротам. И эти его забеги ставят в тупик защитников. Его же никто не ждет по большому счету! Никто его не сопровождает, так как не предполагает, что именно Кисляк будет завершать атаки. Эффект неожиданности.

    Сегодня тактика Карпина главенствовала. Лопетеги же к этой игре должным образом не подготовился.

    После ничьей с Иорданией действительно пошли разговоры о том, что в Катаре нам придется сложно. Но видите, как все в итоге получилось. Физически мы явно превзошли соперника. Были быстрее, резче.

    Мне очень понравилось стремление нашей сборной играть в одно касание. Это в первую очередь относится к Алексею Миранчуку, Головину, Батракову. Они способны играть в такой манере. В современный футбол. У этой сборной есть перспективы. Атакующая линия у нас добротная.

    Что насторожило? Не то чтобы насторожило... Но, считаю, сборной нужен сильный силовой нападающий. Все-таки надо будет варьировать тактику. Попадутся и более крепкие соперники, чем Катар. Если Соболев продолжит забивать, он окажется в национальной команде. Мне показалось, что Мусаев не вписывается в эту игру сборной. Тяжело ему, сложно... Но тут, как говорится, тренеру виднее», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

  • От стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • Команда Карпина вспомнила, как красиво побеждать
  • Вчера

    • Теперь Россия проведет очередную товарищескую встречу 10 октября в Волгограде, а ее соперником будет сборная Ирана.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры