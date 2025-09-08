Кисляк: Было приятно играть с Миранчуком и Головиным

Полузащитник сборнойвысказался по поводу победы в матче с(4:1).

Матвей Кисляк Фото: rfs.ru

«Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие. Первый раз сыграл с Миранчуком, Головиным. Не всегда им удается приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и первый раз находясь в расположении сборной удалось сразу с ними сыграть. Это приятно

Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле. Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26 — 25 градусов. Единственное, душновато — влажность большая, тяжеловато дышать», — приводит пресс-служба РФС слова Кисляка.

Напомним, что перед этим сборная России также сыграла вничью со сборной Иордании со счетом 0:0.