Греция — Дания. Онлайн, прямая трансляция

    Расмус Хёйлунд
    Расмус Хёйлунд
    В понедельник, 8 сентября, сборная Греции примет Данию в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
    Греция — Дания 0:1
    Греция: Константинос Цолакис, Георгиос Ваяннидис, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис, Христос Зафейрис, Константинос Карецас, Яннис Константелиас, Христос Дзолис, Вангелис Павлидис Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Миккель Дамсгор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Виктор Фрохольдт, Мика Биерет, Андреас Сков Ольсен

    Ход игры

    44' Опасная подача в штрафную Греции с угла поля, Костас Кулиеракис выносит мяч головой.

    43' Георгиос Ваяннидис в подкате выбивает мяч из-под ног Меле — угловой датчан!

    42' Опасный удар по воротам греков от Йоакима Меле. Смещение с угла в центр и крученым в дальний угол, но Костас Цолакис уверенно поймал мяч в руки.

    41' Виктор Фрохолдт протянул мяч метров 40, Сков-Ольсен просил передачу, но так ее и не получил. Перспективная атака гостей захлебнулась!

    40' Неудачная подача корнера и мяч вынесен на половину поля сборной Греции.

    39' Быстрая контратака Греции завершилась заработанным угловым.

    38' Опасная передача от Мортена Юльманна на линию вратарской греков, но Виктор Фрохолдт не смог развернуться и мяч у него выбили.

    37' Христос Зафеирис нарушил правила в атаке на капитане гостей и теперь Дания готовится к очередной неспешной атаке.

    36' Костас Цимикас едва не ворвался в штрафную датчан, но надежно сыграл Георгиос Ваяннидис и выбил мяч в аут.

    35' Йоаким Андерсен начинает неспешную атаку датчан, мяч двигается вдоль центральной линии поля.

    34' Греки развели с центра и помчались отыгрываться!

    32' Г-ОООООООООО-Л! Дания — 0:1! Димитрис Курбелис ошибается возле своей штрафной. Миккель Дамсгор отобрал у него мяч, убрал под правую и точным крученым ударом отправил в верхний угол! Классный гол сборной Дании!

    31' Фол в центре поля от Димитриса Курбелиса, датчане получают право на штрафной.

    29' Костас Цолакис вводит мяч от ворот. Он заметно не торопится, не ужели греков устраивает ничья в этом противостоянии?!

    28' Константинос Карецас получил опасную передачу у штрафной Дании, но моментом ранее Павлидис попал в офсайд — свисток арбитра и мяч переходит гостям.

    27' Миккель Дамсгор ворвался в центральную зону, по ходу накрутив двух защитников, но пробить так и не смог — его заблокировал Ваяннидис и отобрал мяч.

    26' Неточная передача слева на Павлидиса и перехват от датчан, теперь гости начинают свою атаку.

    25' Андреас Сков-Ольсен поборолся на правом фланге и заработал аут вблизи штрафной площади греков — это может быть опасно.

    24' Христос Цолис и Костас Цимикас попытались пройти по левому флангу, передача в центр штрафной гостей, но Йоаким Андерсен подчистил и выбил мяч на половину поля соперника.

    23' Расмус Кристенсен сфолил в атаке, Костас Цолакис пробьет стандарт со своей половины поля.

    22' Опасный момент у ворот греков: после прострела справа Георгиос Ваяннидис едва не срезал мяч в свои ворота — будет угловой.

    21' Датчане полностью перехватили инициативу — Каспер Шмейхель начинает атаку своей команды через пас на Кристенсена.

    19' Йоаким Андерсен лежит на газоне после очередного столкновения с соперником. Небольшая пауза в игре.

    18' Фол в центре поля на Викторе Фрохолдте, датчане быстро разыграли стандарт.

    17' Темп игры значительно снизился по сравнению с первой дестиминуткой — теперь команды предпочитают позиционные атаки.

    15' Андреас Сков-Ольсен откликнулся на передачу Кристенсена с правого фланга, но не смог зацепится за мяч, он улетел за лицевую.

    14' Ошибка защитников Греции едва не стоила им гола — Миккель Дамсгор перехватил мяч и прострелил в штрафную, но на месте Цолакис!

    13' Датчане перехватили инициативу и перешли в свою атаку. Расмус Кристенсен в центре поля пытается раскачать оборону греков.

    12' Костас Кулиеракис начинает атаку хозяев через длинную передачу на Вангелиса Павлидиса.

    10' Греки всем составом перешли на половину поля гостей — они сейчас играют первым номером и много контролируют мяч.

    9' Каспер Шмейхель классно играет на выходе и выбивает мяч ногой за пределами штрафной площади, а ведь могло быть опасно, если бы Павлидис был первым на мяче.

    8' Христосу Зафеирису разбили нос, ему оказали помощь и он появился на поле.

    7' Дания переходит в позиционную атаку: прострел слева в штрафную от Мики Биерета, но в падении Костас Цолакис забирает мяч в руки.

    6' Грубый фол в центре поля — Костас Кулиеракис нарушил правила, датчане пробьют стандарт.

    5' Мяч оказался в руках Каспера Шмейхеля после неудачной передачи из глубины поля в исполнении греков, вратарь Дании начнет атак.

    4' Йоаким Меле прошел слева и прострелил в штрафную сборной Греции, но Георгиос Ваяннидис прервал ее и начал свою атаку.

    3' Очередная атака хозяев поля: опасный заброс вперед, но Вангелис Павлидис попал в офсайд.

    2' Атака правым флангом от греков, но фол в атаке, нарушение правил на Мортене Юльманне.

    1' Раздается свисток арбитра! Матч Греция — Дания начался! Счет 0:0! Поехали…

    До матча

    21:41 Главные действующие лица появились на поле! Звучат национальные гимны стран-участниц этого матча. Игра вот-вот начнется!

    21:33 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

    21:31 Главным арбитром встречи назначен Донатас Румшас из Литвы.

    21:28 Сегодняшний матч пройдет в городе Пирей на стадионе «Караискакис», который вмещает 33 296 зрителей.

    21:25 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Греции и Дании. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

    Стартовые составы команд

    Греция: Цолакис Костас, Ваяннидис Георгиос, Мавропанос Константинос, Кулиеракис Костас, Цимикас Костас, Курбелис Димитрис, Зафеирис Христос, Карецас Константинос, Константелиас Янис, Цолис Христос, Павлидис Вангелис.

    Дания: Шмейхель Каспер, Кристенсен Расмус, Андерсен Йоаким, Кристенсен Андреас, Меле Йоаким, Хёйбьерг Пьер-Эмиль, Юльманн Мортен, Фрохолдт Виктор, Сков-Ольсен Андреас, Биерет Мика, Дамсгор Миккель.

    Греция

    Греция подошла к отборочному циклу на Чемпионат мира 2026 с серией из двух побед в товарищеских встречах над Болгарией (4:0) и Словакией (4:1). Сразу была видна хорошая форма линии атаки, что отразилось в первом туре квалификации. В стартовом матче отбора против сборной Беларуси греки уверенно победили со счетом 5:1. На поле было полное доминирование бело-синих и уже после первого тайма цифры на табло были разгромными (4:0).

    Благодаря крупной победе в первом туре Греция захватила лидерство в квартете “С” — с тремя очками она занимает первое место в турнирной таблице, дающее право на прямую путевку на мундиаль 2026-го года.

    Дания

    Дания также провела два товарищеских матча в летнюю паузу, чтобы подготовиться к отборочному циклу — победы над Северной Ирландией (2:1) и Литвой (5:0). Квалификацию ЧМ-2026 датчане начали с домашней встречи с Шотландией. Игра получилась очень напряженной и завершилась нулевой ничьей.

    Не сказать, чтобы сборная Дании разочаровала своих поклонников в прошлом матче, но от нее явно ожидали победного результата, тем более что матч проходил в Копенгагене. Букмекеры в той встрече давали на датчан коэффициент (1.5), считая их явными фаворитами. Несмотря на это, команда положила в карман только одно очко.

    Личные встречи

    Последние официальные встречи этих соперников датированы далеким 2005-м годом, тогда в рамках квалификации ЧМ они выиграли по разу на своем поле: греки (2:1), датчане (1:0). В 2009-м был еще товарищеский матч, который завершился вничью 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.

    4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Греция — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Швейцария — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Паркс — Видманова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Приданкина
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Саккари — Жакмо
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Маккейб — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Котов — Табило
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
