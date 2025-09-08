Греция — Дания: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.89

8 сентября в 6-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Греция и Дания. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Дания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Греция

Турнирное положение: Сборная Греции стартовала с победы в квалификации чемпионата мира.

Последние матчи: Греция смогла разгромить сборную Беларуси со счетом 5:1.

Ранее в товарищеских матчах команда разгромила сборные Болгарии со счетом 4:1 и Словакии (4:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Греция смогла подарить голевую феерию в первом матче. Однако сборная Дании имеет все ресурсы, чтобы задушить соперника.

Дания

Турнирное положение: Сборная Дании стартовала с ничейного матча в квалификации чемпионата мира.

Последние матчи: в первом матче сборная Дании сыграла вничью против Шотландии (0:0).

Ранее команда выиграла товарищеские матчи против сборной Литвы со счетом 5:0 и сборную Северную Ирландию со счетом 2:1.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Дания хочет заработать первую победу в квалификации и подходит к матчу в статусе фаворита.

Однако против напористых греков команда может забуксовать. Так или иначе в матче будет много силовой борьбы.

Статистика для ставок

Дания не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Дания не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против Греции

Греция побеждает в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.20, а победа Дании — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Как и написали выше, команды подарят много борьбы на поле. Ожидаем голы от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют за 1.89.

Прогноз: Равная борьба может подарить равный счет по окончании 90 минут матча. Можно сыграть на этом.

Ставка: Ничья в матче за 3.20.