  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Катар — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
    Греки дадут бой?

    Греция — Дания: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.89

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Греции Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз и ставки на Греция — Дания
    Сборная Греции по футболу
    8 сентября в 6-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Греция и Дания. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Дания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Греция

    Турнирное положение: Сборная Греции стартовала с победы в квалификации чемпионата мира.

    Последние матчи: Греция смогла разгромить сборную Беларуси со счетом 5:1.

    Ранее в товарищеских матчах команда разгромила сборные Болгарии со счетом 4:1 и Словакии (4:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Греция смогла подарить голевую феерию в первом матче. Однако сборная Дании имеет все ресурсы, чтобы задушить соперника.

    Дания

    Турнирное положение: Сборная Дании стартовала с ничейного матча в квалификации чемпионата мира.

    • Последние матчи: в первом матче сборная Дании сыграла вничью против Шотландии (0:0).

    Ранее команда выиграла товарищеские матчи против сборной Литвы со счетом 5:0 и сборную Северную Ирландию со счетом 2:1.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Дания хочет заработать первую победу в квалификации и подходит к матчу в статусе фаворита.

    Однако против напористых греков команда может забуксовать. Так или иначе в матче будет много силовой борьбы.

    Статистика для ставок

    • Дания не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

    • Дания не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против Греции

    • Греция побеждает в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.20, а победа Дании — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Как и написали выше, команды подарят много борьбы на поле. Ожидаем голы от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.89.

    Прогноз: Равная борьба может подарить равный счет по окончании 90 минут матча. Можно сыграть на этом.

    Ставка: Ничья в матче за 3.20.

    Греция — Дания: прогноз и ставка за 1.89, статистика, коэффициенты матча 08.09.2025 21:45
