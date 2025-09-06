Игнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?

30 августа «Оренбург» объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Игнатьевым. 26-летний форвард вернулся в чемпионат России спустя полтора года игры в Сербии, Армении и Алжире. Разберёмся, почему карьера одного из самых известных воспитанников «Краснодара» пошла таким образом и в какую сторону она теперь может повернуть.

Резкий взлёт: признание в Европе, сравнения с Агуэро

Родри, Дайо Упамекано, Ферран Торрес, Фил Фоден, Френки де Йонг. Когда-то компанию этим игрокам, которые сейчас считаются звёздами мирового футбола, составлял Иван Игнатьев. В 2018-м году УЕФА включил воспитанника академии «Краснодара» в топ-50 лучших игроков будущего. И для такого аванса имелись более чем весомые основания.

Впервые во всеуслышание об Игнатьеве в российском футболе заговорили в 2017 году. Нападающий, забив 21 гол в 23 матчах, по итогам сезона-2016/17 стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства России. Кроме того, на его счету было 13 голов в 13 товарищеских матчах за юношескую сборную России U18 (включая покер в игре против Чехии).

Голевые успехи молодого форварда не остались не замеченными в основной команде «Краснодара», и 27 июля 2017 года Игорь Шалимов включил 18-летнего парня в стартовый состав на матч квалификации Лиги Европы. Через 2 недели Иван дебютировал в Премьер-Лиге и стал героем игры против «Ахмата», забив победный гол на 90+2 минуте.

Тренеры «Краснодара» были довольны Игнатьевым, а Шалимов признал в нём настоящего форварда, но составить конкуренцию Фёдору Смолову, который на тот момент 2 года подряд выигрывал бомбардирскую гонку чемпионата России, Иван пока не мог. Поэтому сезон-2017/18 он ещё провёл на молодёжном уровне, где продолжил феерить: вновь забил больше всех в турнире молодёжных команд (19 голов за 13 матчей), а с 10-ю голами стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в частных беседах даже позволял себе сравнивать Ивана по манере игры и набору характеристик ни много ни мало с таким же невысоким, быстрым и техничным Серхио Агуэро.

Этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош. Сергей Галицкий — об Иване Игнатьеве

Свой шанс по-настоящему проявить себя на взрослом уровне Игнатьев получил в сезоне-2018/19, перед началом которого Смолов ушёл из «Краснодара», а единственным конкурентом за место центрфорварда остался Ари. Но успешным для молодого нападающего оказался только отрезок в ноябре-декабре, когда он забил 4 гола в 5 матчах.

Роковые ошибки: поругался с клубом, «предал» агента

Возможно переломным моментом во всей карьере Игнатьева стал март 2019 года. Тогда «Краснодар» предложил заключить новый 5-летний контракт, но 20-летний форвард ответил отказом. По его мнению, высказанные клубом условия были несправедливыми, ведь футболисты РПЛ в 24-26 лет получают больше того, что ему было предложено «быками».

Руководство «Краснодара» расценило поведение Игнатьева на переговорах хамским, и нападающего сослали в дубль. «Футбол не на первом месте для него», — так Мурад Мусаев объяснил, почему Иван спустя несколько дней не прилетел в Валенсию на игру 1/8 финала Лиги Европы.

Затем в СМИ получила распространение информация о неподобающем поведении Игнатьева. Он, якобы, нарушал режим на предсезонных сборах, неоднократно злоупотреблял алкоголем и попадал в различные неприятные ситуации, в которых клубу приходилось его выручать.

К концу месяца «Краснодар» и Игнатьев всё же подписали новый контракт примерно на тех условиях, о которых речь шла изначально: на 5 лет с зарплатой 700 тысяч рублей в месяц, с возможным увеличением до 1,5 миллиона. Через 4 дня Игнатьева вернули в основной состав «Краснодара», и он сразу оформил 1+1. Но в отношениях с руководством клуба с тех пор явно остался раскол.

Немалую роль во всей этой истории сыграл агентский вопрос. Вообще, Игнатьев — это первый игрок академии «Краснодара», который заключил официальный агентский контракт с компанией ProSports Management. Причем это соглашение было одобрено самим Галицким.

Однако накануне контрактных разбирательств с клубом Игнатьев в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с агентством. После чего и до сих пор его дела стал вести Алан Агузаров, который подарил ему автомобиль за несколько миллионов рублей — BMW 3-й серии.

Ну а Герман Ткаченко, президент ProSports Management, позднее рассказывал, что по человеческим качествам Игнатьева всегда были вопросы, а на его папочку нанесли подпись «Профессиональный предатель».

Неоправданные авансы: поездки в Казань и Самару

В сравнении с выступлением на молодежном уровне 2019 год для Игнатьева прошёл ниже ожиданий, но нельзя сказать, что провально — 30 матчей, из них только в 16-ти вышел в стартовом составе, выбил 8+3. Тем не менее, ближе к Новому году Сергей Галицкий из-за проблем воспитанника с дисциплиной лично принял решение расстаться с ним. Если верить СМИ, Игнатьев совершил что-то наподобие того, что натворили Кокорин и Мамаев.

Нападающий находился в сфере интересов петербургского «Зенита» и московского «Динамо». Но в наибольшей степени финансовые запросы «Краснодара» смог удовлетворить казанский «Рубин», который в декабре 2019 г. заплатил 7 млн евро. Таким образом, трансфер Игнатьева стал одним из самых лучших в истории «Краснодара» — он до сих пор входит в топ-5 лучших продаж клуба.

Поначалу главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий называл Игнатьева самым талантливым молодым футболистом России. Однако его выступление в Казани было обескураживающим. За 2 года и 40 матчей Игнатьев забил всего 3 гола и то — все с пенальти.

Впоследствии Слуцкий был вынужден признаться: Игнатьеву выписали аванс, который не оправдался. Да и сам Иван назовёт период выступления за «Рубин» самым неудачным этапом своей карьеры в России.

Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким — разные люди. [Не сошлись] в тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом. Иван Игнатьев

Проблемы с дисциплиной у форварда тоже никуда не делись. То он выложил видео своего танца с бутылкой пива на пляже, то другие люди опубликовали запись, как его пьяного выводила охрана из ночного клуба.

Со временем у клуба и игрока возникло обоюдное желание расстаться. Так, в феврале 2022 г. Игнатьева отдали в аренду в «Крылья Советов». Иван назвал контракт с самарским клубом шагом вперед и пообещал, что будет отдавать на поле всего себя. И дебют за волжан позволил думать, что это не пустые слова — выйдя на замену, забил гол и принес ничью с тульским «Арсеналом».

Но это была разовая акция — даже Игорь Осинькин, знаменитый по работе с молодыми игроками, не помог. Далее Игнатьев появился на поле только 4 раза и ни разу не отметился результативными действиями. Этого хватило «Крыльям» для того, чтобы принять решение не активировать опцию выкупа игрока у «Рубина» за 2,5 млн евро.

Безвременье: «Локомотив» и «Сочи»

В межсезонье Игнатьев стал свободным игроком: «Рубин» вылетел в Первую лигу, а Иван уже стал восприниматься «сбитым летчиком» с большой зарплатой (5 млн рублей в месяц). Поэтому игрок и клуб по обоюдному согласию расторгли контракт.

Следующим командой форварда стал московский «Локомотив», с которым был заключен однолетний контракт. Игнатьев громогласно заявлял, что пришёл в клуб не сидеть на скамейке запасных. К тому же он стал работать над своим поведением: обзавёлся личным тренером, контролирующим питание и режим сна и разрабатывающим персональные тренировки, полностью отказался от алкоголя, стал заниматься благотворительностью.

За сезон Ивану дали достаточно шансов — он принял участие в 27 матчах. Однако его игра кардинально не изменилась. На поле Игнатьев по сути проявил себя лишь однажды — в матче 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» оформил хет-трик. Весной тренеры стали доверять форварду меньше — всего он сыграл 206 минут.

Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, предложения у меня будут. Иван Игнатьев

И после истечения контракта с «железнодорожниками» Игнатьеву поступило предложение от «Сочи». Однако южанам в сезоне-2023/24 была предначертана судьба аутсайдеров, так что у Ивана не задалось и там.

Окольный путь домой

Досрочно расторгнув контракт с «барсами» в январе 2024 г., Игнатьев принял решение продолжить карьеру в Европе. Он и ранее заявлял о готовности поехать играть в чемпионат не из топ-5 Европы — как это сделал его друг Шапи Сулейманов, успевший поиграть в Турции, Израиле, Греции. По его мнению, «как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются».

В результате следующим клубом нападающего стал «Железничар Панчево» из Сербии, чья близость по менталитету и духу к России обнадеживала Ивана насчёт скорой адаптации. Но за 7 матчей он ни разу не отличился, а затем в команду пришёл новый главный тренер, которому Иван оказался не нужен. Итог: очередное досрочное расторжение контракта в конце апреля.

Ренессанс нападающего наступил в армянском «Урарту» с Дмитрием Гунько во главе. За 19 матчей за клуб из Еревана россиянин забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Что сделал наш штаб — поставил себя на одну ступень с ним. Не стал возвышаться, а показал: мы не против тебя — мы за, и поможем тебе. А попросил Ваню лишь об одном. Не повторять ошибок прошлого и полностью отдаться работе. И он раскрылся. Дмитрий Гунько

Дмитрий Иванович, конечно, хотел, чтобы такой забивной нападающий остался в команде. Но у Ивана возник вариант с алжирской «Кабилии», которая предлагала зарплату 20 тысяч долларов в месяц, а ее наставником был знакомый по работе в «Локомотиве» Йозеф Циннбауэр. В «Урарту» не стали препятствовать желанию форварда перебраться в африканский чемпионат, и он был продан за 300 тысяч евро.

За «Кабилию» Игнатьев провёл 15 матчей и забил 5 голов. Но по информации СМИ, Игнатьев не до конца адаптировался к жизни в Алжире и захотел вернуться на родину, где у него тяжело болеет бабушка. Так что этим летом он выразил готовность покинуть «Кабилию».

Интерес к нападающему проявил вернувшийся вместо «Торпедо» в РПЛ «Оренбург», которому пришлось срочно комплектовать состав игроками уровня Премьер-Лиги. По итогам переговоров клубы договорились о сумме компенсации на уровне 100-150 тыс. евро. Игнатьев с «Оренбургом» подписал контракт по схеме «2+1».

Команда Владимира Слишковича в последних матчах играет по схеме 3-4-3, т. е. с одним центрфорвардом. В этом случае Игнатьев будет конкурировать за место на поле с Гедеоном Гузиной, который, будучи бомбардиром на уровне Первой лиги, за 7 матчей в РПЛ пока что забил 1 гол, а также с другим новичком — Алешандре Жезусем.

Получится ли у Ивана реабилитировать карьеру в России? Как бы банально не звучало, но это зависит только от него самого. Если он действительно бросил вредные привычки, будет вести здоровый образ жизни, усердно трудиться на тренировках и полностью отдаваться на поле, не отвлекаясь на контрактные и иные дела, то решить задачу №1 — закрепиться в основе «Оренбурга» — ему по силам.