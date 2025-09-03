«Аталанта» рассчитывает сохранить Лукмана

рассчитывает сохранить нигерийского форвардаминимум до конца текущего сезона, несмотря на его заявление о намерении покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, бергамаски отвергли предложение «Баварии» об аренде с опцией выкупа, поступившее в последние 48 часов трансферного окна. Нападающий уже внесён в заявку на Лигу чемпионов, где «Аталанте» предстоит стартовать матчем против «ПСЖ» в Париже 17 сентября.

Ранее к Лукману проявлял интерес «Интер», предлагая 45 млн евро, однако сделка не состоялась.

В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл 40 встреч, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.