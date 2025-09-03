ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
  • 08:35
    • Месси может пропустить матч с Аргентиной
  • 07:22
    • Дуарте перешел из «Спартака» в «Сантос»
  • 00:37
    • Соболенко прошла в полуфинал US Open, Вондроушова снялась с турнира
    Все новости спорта

    «Аталанта» рассчитывает сохранить Лукмана

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    «Аталанта» рассчитывает сохранить нигерийского форварда Адемолу Лукмана минимум до конца текущего сезона, несмотря на его заявление о намерении покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Адемола Лукман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адемола Лукман

    По информации источника, бергамаски отвергли предложение «Баварии» об аренде с опцией выкупа, поступившее в последние 48 часов трансферного окна. Нападающий уже внесён в заявку на Лигу чемпионов, где «Аталанте» предстоит стартовать матчем против «ПСЖ» в Париже 17 сентября.

    Ранее к Лукману проявлял интерес «Интер», предлагая 45 млн евро, однако сделка не состоялась.

    В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл 40 встреч, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры