    Александр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше

    Защитник калининградцев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о планах на сезон и опыте игры в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Эксклюзив Балтика РПЛ Футбол России Химки Трансферы
    Александр Филин
    Александр Филин
    Защитник Александр Филин, ныне выступающий за «Балтику» дал эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.Ru Сергею Тисленко. Обсудили успешный старт сезона калининградцев, трудности «Химок», этапы карьеры за границей и конкурентоспособность РПЛ.

    «Саусь и Хиль молодцы, но результат делает вся команда»

    — Александр, если судить по предсезонной подготовке, ожидала ли команда настолько хороших результатов? И готова ли «Балтика» продолжать в том же духе?

    — Я думаю да. Это ведь так и работает — мы хорошо стартовали, набрали очки, достойно выступили против сильных, крепких команд — все говорит о том, что и дальше нам будет двигаться проще шаг за шагом.

    — В первом туре вы сыграли вничью с «Динамо» и Андрей Талалаев ясно дал понять, что «Балтика» приезжала не за этим, хотя только поднялась из ФНЛ и сыграла матч с топ-клубом РПЛ. Вас каждый матч настраивают исключительно на победу?

    — На каждую игру на победу команда готовится, да. Другое дело, что после сборов все выходят в разном состоянии. Разный уровень подготовленности физической, тактической. Мы выходили на первую игру официальную, команда была после больших нагрузок, отдыха практически не было. Поэтому в любом случае, вне зависимости от результата все играли неплохо. Первая игра — это эмоции огромные для ребят.

  • Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • Прославленный тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о седьмом туре РПЛ
  • 01/09/2025

    • — Саусь и Хиль сейчас прямо «зажигают». Удивляет ли вас такой перформанс?

    — Ребята большие молодцы, но ведь это история не только про них, но и про всю команду. Каждый делает свою работу. В целом нужно разбирать всю команду, которая делает этот результат сильным.

    — Исходя из текущей ситуации можно ли рассчитывать, что «Балтика» закончит чемпионат высоко в таблице?

    — Если продолжим в том же темпе, то да, конечно. Но я надеюсь, что сможем ещё выше. Допустим, там, где играли вничью — можем выигрывать. Главное на эмоциях не расслабиться. Лично я не поддаюсь таким эмоциям.

    — Как вообще сложился переход?

    — Разорвал контракт с «Химками». Зафиксировали долги, разорвал контракт, стал свободным агентом и начал рассматривать варианты. Точнее, они уже были в конце предыдущего сезона — из «Торпедо» звонили (смеется). Потом закончился чемпионат, появились «Балтика», «Динамо» Махачкала и «Крылья».

    — Почему выбор пал именно на «Балтику»?

    — Сначала у нас с ними не получилось и я общался в основном с Самарой. Ближе к концу они снова включились и обе команды всё согласовали и предложили контракты. Сразу скажу, финансовые условия были одинаковые. Просто как-то я сам с собой поговорил, с семьёй, и выбор пал на «Балтику».

    Александр Филин

    — Как атмосфера в Калининграде и в клубе в целом? Как болельщики? Они наверняка соскучились по Премьер-лиге.

    — Круто. На игре с «Локомотивом» 21 тысяча зрителей присутствовала. В чемпионате. С учетом Fan ID это о многом говорит. Первая домашнаяя игра с «Оренбургом» — 17 тысяч болельщиков. Понятно, что лето, погода хорошая, но все равно для такого региона достаточно хорошая посещаемость. Люди здесь любят футбол, узнают в городе. То есть команду любят, знают. Поэтому в этом плане, с точки зрения болельщиков, всё очень здорово.

    «Нас, игроков "Химок", очень красиво переиграли»

    — После шести лет в «Химках» вы стали «никем» для клуба, как сами сказали в недавнем интервью. В какой момент команда поняла, что это конец?

    — Мы сыграли последний тур со «Спартаком» и командой собрались в ресторане. Вроде и ждали новостей, потому что не очень понятно было, как действовать дальше, но внутри клуба нам говорили, что все будет хорошо и клуб будет существовать, якобы все улажено. Сидим в ресторане, и появляется новость о том, что РФС отказал в получении лицензии. То есть уже апелляцию отклонили. Мы все сидели с такими лицами офигевшими, в полном недоумении. Без мата было тяжело отреагировать. Вот в этот момент уже, наверное, поняли, что что-то здесь не то и не соответствует тому, что нам сказали.

    — В этом же интервью вы говорили: «За этот год я поседел нормально, нужно будет красить волосы». Это исключительно про финансовые вопросы или в целом про атмосферу на протяжении сезона?

    — Это ведь всё параллельно идёт, потому что много упирается в деньги. И нервы, и стрессы в том числе от этого. Человеку не платят зарплату — естественно, это ненормально, это же работа. Ну, результат тяжело давать, реально тяжело. Все находятся, скажем, на эмоциональных качелях. А вообще, мы все стадии принятия неизбежного прошли, мне кажется. С этим очень тяжело работать. И тренеру, естественно, тоже. Мы сделали все, что могли, по футбольным принципам и понятиям.

    Александр Филин
    globallookpress.com

    — То есть денег из команды никто не увидел до сих пор?

    — После последней игры, да, все. После новостей о лицензии вообще ничего не слышно.

    — С учетом того, что вы провели в «Химках» более 5 лет суммарно, сильно обидно за то, что клуба нет?

    — Конечно, обидно. Ты же отдаешь часть своей карьеры. А 6 лет, это треть. Возможно, и одна вторая. Я был на четвертом месте по сыгранным матчам за «Химки». Думал, что в новом сезоне в тройку войду. Когда речь идет о «Химках», все Тихонова вспоминают, а мне до него два матча не хватило. Поэтому, естественно, это неприятно. Ты отдаешь силы и время, работаешь на репутацию. А имя забывается и уже никому не важно, что у тебя 150 матчей за «Химки», пора начинать новую историю.

    — А Садыгов приобретает клуб в Турции. К этому поступку в целом вы как можете отнестись?

    — Как я недавно говорил, я уже ничему не удивляюсь. Я не разочаровываюсь в людях, это жизнь. Для меня это очень дорогой опыт, уверен, он пригодится в будущем. С того, как с нами, футболистами, поступили, я прямо кайфанул. Очень красиво нас переиграли, скажем. Получилась такая шахматная партия, которую мы проиграли.

  • Русская волна. Почему Юран возглавил клуб из Турции и что теперь ожидать?
  • Тренер оставался без работы 14 месяцев
  • 05/07/2025

    • — А вообще шанс был, что вы, футболисты, хоть как-то на это можете повлиять, что-то сделать?

    — В моменте казалось, что можем повлиять. Когда не выходили на поле, например. Но, как показала практика, не смогли. У меня вопрос к РФС и руководителям лиги — как они на это смотрят? Просто комментариев от них по этой теме особо не было, да и с юридической точки зрения никаких вопросов нет, вот и все. И второй вопрос заключается в отношении к людям, которые у тебя в лиге работают. Просто крайних выбрали и рукой махнули.

    «В Бельгии болельщики могут кинуть в тебя пивом»

    — Вы единственный полевой игрок РПЛ, который в сезоне в прошлом провел все 30 матчей без замен — это почти 3000 минут. Насколько тяжело такую нагрузку нести физически и морально?

    — Оказывается, как потом подвели статистику, за последние 5 сезонов никто из полевых все матчи не отыграл. Это круто. Я за этим достижением стремился уже после половины сезона, наверное. Это было одним из немногих хороших моментов, в какой-то степени мотивировало выходить на поле. Когда я уже понимал, что можно побороться — где-то через дискомфорт играл. Рад своему достижению, это для меня очень важно.

    — А в целом это легко удалось физически?

    — Да, на самом деле да. Это очень классно, себя мотивировать. И каждый должен стараться себя мотивировать. Потому что ты находишься все время в тонусе. Это одна из моих целей. И я понял, что нужно перед собой такие цели ставить на сезон. Даже если сейчас я не всегда играю и нахожусь на замене, я ставлю себе задачу быть готовым к каждой игре максимально. Чтобы я мог в любой момент выйти, сыграть и помочь своей команде.

    Алекссандр Филин (справа)
    as-eupen.be

    — Повлиял ли на это опыт игры в Бельгии?

    — Повлиял. Там я почувствовал свое тело и перестроил свою личную подготовку. Последние три года особенно ответственно к этому подхожу, готовлю себе программу. В Европе, к тому же, все уделяют гораздо больше внимания силе, там подготовка заточена под это.

    — А интенсивность чемпионата решает?

    — Да. Карпин в интервью со Смоловым об этом говорил. Сказал, что там другой футбол, более атакующий, раскрытый, естественно, другой тактически. Но интенсивный. Именно поэтому, когда я приехал после Бельгии, первые полтора месяца по-другому двигался, более ускоренно. А потом усреднял свой темп, исходя из потребностей внутри клуба.

    — В Бельгии понравилось? Как там фанаты поддерживают?

    — Бельгийцы очень сильно спорт любят. Сам по себе спорт. Не обязательно футбол, интересуются всем. Велотрек, хоккей на траве. Естественно, все там локально, можно на автобусе или машине везде доехать.

    — Стадион «Эйпена» вмещает 8 тысяч человек. Всегда был полный?

    — Нет, но в процентном соотношении посещаемость отличная. В городке около 20 тысяч населения, при этом 2,5 тысячи ходят. Другая культура боления. В выходной день если есть футбол, все идут на футбол.

    — Как болеют? Кричат?

    — Как минимум, активные болельщики есть.Fan ID же нету (смеется). Если подберешься к трибуне противоположных болельщиков, разминаться начнешь, могут пиво в тебя бросить, что-то крикнуть. И фаеры, естественно, были фаеры. Классно.

    Александр Филин
    as-eupen.be

    — Может, остались какие-то воспоминания с «больших» выездов? «Брюгге», «Андерлехт», «Антверпен»?

    — Супер. С «Брюгге» играли на выезде. Дождь шел, когда с мячом находишься — сразу оглушительный свист, сумасшедший. С льежским «Стандартом» у нас дерби — в одном регионе находимся, 20 минут ехать. Вот у них фанаты сумасшедшие, сразу фаеры, дым, очень круто. Чувствуется уровень.

    «В "Химках" обещали, что все будет лучше, чем было»

    — Спустя годы не жалеете, что не остались в «Эйпене»?

    — Хороший вопрос. Возможно. Точнее, именно в «Эйпене» я бы не хотел оставаться, чего не могу сказать про европейский футбол. Я не захотел там оставаться, вернулся в Москву, тут сразу «Химки» вышли, как раз Талалаев был тренером. Много факторов совпало, домой хотелось, к семье. Плюс ко всему я крымчанин, поэтому есть определенные трудности с визой. Жена и ребенок были со мной, но остальные члены семьи, к сожалению, не могли приехать. За полтора года ни у кого не получилось — очень тяжело было с визой. В футбольном плане, в жизненном плане все в Бельгии нравилось, но было немножко тоскливо. Раз в полгода удавалось видеть близких.

    — Я правильно понимаю, что вы шли целенаправленно к Андрею Викторовичу?

    — Да. Поехал разрывать контракт с «Эйпеном», договорился, чтобы меня отпустили спокойно, свободно. Клуб пошел на уступки, я приехал в Россию, подписал контракт, и через два дня его уволили.

  • Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • Экс-наставник «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о судьбе «Торпедо» и «Химок», а также засилье иностранных тренеров в РПЛ
  • 10/08/2025

    • — Для русского человека играть в Европе — это мечта и чуть ли не цель всей жизни. В чем секрет Талалаева? Как он может выманить игрока из бельгийской лиги?

    — Здесь скорее так совпало. Я был в отпуске, отдыхал. На меня вышел Садыгов, сам, напрямую. Андрей Викторович тоже подключился. Параллельно я ждал варианты по Европе, но тогда шел чемпионат Европы и клубы включались позже по трансферам. Мне хотелось определиться, не хотелось ждать. Здесь же предлагали сразу все условия, плюс дома — хорошо. И на этой волне все сложилось так, что я подумал — если возвращаться, то как раз в «Химки» — все родные, все знают. Не последний человек все-таки. Мне, в свою очередь, обещали, что все будет хорошо, лучше, чем было.

    — Андрей Викторович какой-то свой костяк футболистов за собой всегда переманивает и все достаточно охотно к нему идут.

    — В целом, как и любой тренер. Когда работаешь какое-то время вместе, есть определенное доверие у тренера к тебе. Он приходит в команду и 3-5 футболистов зовет тех, кто знает, как он работает. Потому что зная требования, проще сразу самому влиться и помочь другим ребятам понять, что и как будет.

    — Какой тренер оставил самый глубокий след в вашем развитии? Были и Гончаренко, и Семак, и Талалаев.

    — Много тренеров было, много хороших специалистов. Я не могу кого-то конкретно выделить. Я скорее от количества тренеров в карьере опыт получил. Это опыт адаптации, коммуникации, видения, как работает футбол, да и как устроена жизнь в целом. В Европе у меня два тренера было. Тоже своеобразный опыт общения. Тренер, немец, по причинам, не связанным с моими игровыми качествами, не ставил меня в состав, а потом дал мне шанс и я очень хорошо сыграл — он извинился. Сказал что-то вроде: «Извини, я был не прав в этой ситуации. Я думал ты отлыниваешь». Ему так какие-то нехорошие люди сказали про меня и он подумал, что русский парень плохой. И извинился передо мной. Сказал: «Ты сейчас начинаешь чемпионат». А я уже из команды собирался уходить.

    — А вариантов из Европы совсем не было?

    — Были переговоры с сербской «Войводиной». Они ставили задачу за второе место биться — «Црвена Звезда» вне конкуренции. Вышли в квалификацию Лиги Европы и я боялся, что попадут на большую команду и вылетят. Просто ехать исключительно на внутренний чемпионат Сербии играть не очень хотелось. Также был «Кортрейк», но нужно было какое-то время подождать, чтобы начать переговоры.

    С другой стороны, уже поиграв за рубежом, ты становишься более европеизированным в плане языка и у тебя карта мира открывается. А сейчас напрямую из России уехать в Европу очень сложно — единичные случаи. Это как будто что-то нереальное. Находясь в пределах стран, кто играет в еврокубках, уже значительно проще. Когда с агентом общаюсь, говорю, что готов любую страну по факту рассмотреть. Европа? Любая вообще страна, с удовольствием. Арабский мир? Тоже уже не вопрос. Потому что язык уже знаешь и тебе ничего не страшно.

    Александр Филин

    — Есть ли у Вас еще мечта и какой-то шанс вернуться в тот футбол?

    — Да вообще с удовольствием. Я надеюсь, что в ближайшее время закончится вся ситуация. До сих пор поддерживаю связь с европейскими агентами. До «Балтики» рассматривал варианты даже со второй Бундеслигой, с Чемпионшипом. Вообще было бы круто, увидеть вот эту атмосферу, прочувствовать. За любые бы деньги поехал.

    — Как человек, который играл в Европе и в России, ответьте: РПЛ — качественная конкурентоспособная лига, или просто «лига выживания».

    — Это хорошая лига. Мне нравится. Я вам так скажу — в России очень хороший плюс — инфраструктура. А еще — хорошие финансовые условия, реально хорошие. Если ты ставишь перед собой правильные цели и задачи, то очень хорошо можно прибавить, сформировать игровой характер. Ты, находясь дома, получаешь качественные условия для футбола. Если ты стремишься куда-то дальше идти, то РПЛ для тебя может стать трамплином огромным. Не у всех получается, в том числе из-за того, что здесь хорошие условия.

    Хорошие деньги затягивают какую-то часть футболистов и они уже не хотят никуда — комфортно ведь. Но те, кто действительно жаждет поиграть поехать куда-то, то почему бы нет? В Европе знают про наш чемпионат и нормально к нему относятся, и он конкурентоспособный — вопрос в том, что в Европе не будет таких денег. Это 100%.

