Александр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше

Защитник Александр Филин, ныне выступающий за «Балтику» дал эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.Ru Сергею Тисленко. Обсудили успешный старт сезона калининградцев, трудности «Химок», этапы карьеры за границей и конкурентоспособность РПЛ.

«Саусь и Хиль молодцы, но результат делает вся команда»

— Александр, если судить по предсезонной подготовке, ожидала ли команда настолько хороших результатов? И готова ли «Балтика» продолжать в том же духе?

— Я думаю да. Это ведь так и работает — мы хорошо стартовали, набрали очки, достойно выступили против сильных, крепких команд — все говорит о том, что и дальше нам будет двигаться проще шаг за шагом.

— В первом туре вы сыграли вничью с «Динамо» и Андрей Талалаев ясно дал понять, что «Балтика» приезжала не за этим, хотя только поднялась из ФНЛ и сыграла матч с топ-клубом РПЛ. Вас каждый матч настраивают исключительно на победу?

— На каждую игру на победу команда готовится, да. Другое дело, что после сборов все выходят в разном состоянии. Разный уровень подготовленности физической, тактической. Мы выходили на первую игру официальную, команда была после больших нагрузок, отдыха практически не было. Поэтому в любом случае, вне зависимости от результата все играли неплохо. Первая игра — это эмоции огромные для ребят.

— Саусь и Хиль сейчас прямо «зажигают». Удивляет ли вас такой перформанс?

— Ребята большие молодцы, но ведь это история не только про них, но и про всю команду. Каждый делает свою работу. В целом нужно разбирать всю команду, которая делает этот результат сильным.

— Исходя из текущей ситуации можно ли рассчитывать, что «Балтика» закончит чемпионат высоко в таблице?

— Если продолжим в том же темпе, то да, конечно. Но я надеюсь, что сможем ещё выше. Допустим, там, где играли вничью — можем выигрывать. Главное на эмоциях не расслабиться. Лично я не поддаюсь таким эмоциям.

— Как вообще сложился переход?

— Разорвал контракт с «Химками». Зафиксировали долги, разорвал контракт, стал свободным агентом и начал рассматривать варианты. Точнее, они уже были в конце предыдущего сезона — из «Торпедо» звонили (смеется). Потом закончился чемпионат, появились «Балтика», «Динамо» Махачкала и «Крылья».

— Почему выбор пал именно на «Балтику»?

— Сначала у нас с ними не получилось и я общался в основном с Самарой. Ближе к концу они снова включились и обе команды всё согласовали и предложили контракты. Сразу скажу, финансовые условия были одинаковые. Просто как-то я сам с собой поговорил, с семьёй, и выбор пал на «Балтику».

— Как атмосфера в Калининграде и в клубе в целом? Как болельщики? Они наверняка соскучились по Премьер-лиге.

— Круто. На игре с «Локомотивом» 21 тысяча зрителей присутствовала. В чемпионате. С учетом Fan ID это о многом говорит. Первая домашнаяя игра с «Оренбургом» — 17 тысяч болельщиков. Понятно, что лето, погода хорошая, но все равно для такого региона достаточно хорошая посещаемость. Люди здесь любят футбол, узнают в городе. То есть команду любят, знают. Поэтому в этом плане, с точки зрения болельщиков, всё очень здорово.

«Нас, игроков "Химок", очень красиво переиграли»

— После шести лет в «Химках» вы стали «никем» для клуба, как сами сказали в недавнем интервью. В какой момент команда поняла, что это конец?

— Мы сыграли последний тур со «Спартаком» и командой собрались в ресторане. Вроде и ждали новостей, потому что не очень понятно было, как действовать дальше, но внутри клуба нам говорили, что все будет хорошо и клуб будет существовать, якобы все улажено. Сидим в ресторане, и появляется новость о том, что РФС отказал в получении лицензии. То есть уже апелляцию отклонили. Мы все сидели с такими лицами офигевшими, в полном недоумении. Без мата было тяжело отреагировать. Вот в этот момент уже, наверное, поняли, что что-то здесь не то и не соответствует тому, что нам сказали.

— В этом же интервью вы говорили: «За этот год я поседел нормально, нужно будет красить волосы». Это исключительно про финансовые вопросы или в целом про атмосферу на протяжении сезона?

— Это ведь всё параллельно идёт, потому что много упирается в деньги. И нервы, и стрессы в том числе от этого. Человеку не платят зарплату — естественно, это ненормально, это же работа. Ну, результат тяжело давать, реально тяжело. Все находятся, скажем, на эмоциональных качелях. А вообще, мы все стадии принятия неизбежного прошли, мне кажется. С этим очень тяжело работать. И тренеру, естественно, тоже. Мы сделали все, что могли, по футбольным принципам и понятиям.

— То есть денег из команды никто не увидел до сих пор?

— После последней игры, да, все. После новостей о лицензии вообще ничего не слышно.

— С учетом того, что вы провели в «Химках» более 5 лет суммарно, сильно обидно за то, что клуба нет?

— Конечно, обидно. Ты же отдаешь часть своей карьеры. А 6 лет, это треть. Возможно, и одна вторая. Я был на четвертом месте по сыгранным матчам за «Химки». Думал, что в новом сезоне в тройку войду. Когда речь идет о «Химках», все Тихонова вспоминают, а мне до него два матча не хватило. Поэтому, естественно, это неприятно. Ты отдаешь силы и время, работаешь на репутацию. А имя забывается и уже никому не важно, что у тебя 150 матчей за «Химки», пора начинать новую историю.

— А Садыгов приобретает клуб в Турции. К этому поступку в целом вы как можете отнестись?

— Как я недавно говорил, я уже ничему не удивляюсь. Я не разочаровываюсь в людях, это жизнь. Для меня это очень дорогой опыт, уверен, он пригодится в будущем. С того, как с нами, футболистами, поступили, я прямо кайфанул. Очень красиво нас переиграли, скажем. Получилась такая шахматная партия, которую мы проиграли.

— А вообще шанс был, что вы, футболисты, хоть как-то на это можете повлиять, что-то сделать?

— В моменте казалось, что можем повлиять. Когда не выходили на поле, например. Но, как показала практика, не смогли. У меня вопрос к РФС и руководителям лиги — как они на это смотрят? Просто комментариев от них по этой теме особо не было, да и с юридической точки зрения никаких вопросов нет, вот и все. И второй вопрос заключается в отношении к людям, которые у тебя в лиге работают. Просто крайних выбрали и рукой махнули.

«В Бельгии болельщики могут кинуть в тебя пивом»

— Вы единственный полевой игрок РПЛ, который в сезоне в прошлом провел все 30 матчей без замен — это почти 3000 минут. Насколько тяжело такую нагрузку нести физически и морально?

— Оказывается, как потом подвели статистику, за последние 5 сезонов никто из полевых все матчи не отыграл. Это круто. Я за этим достижением стремился уже после половины сезона, наверное. Это было одним из немногих хороших моментов, в какой-то степени мотивировало выходить на поле. Когда я уже понимал, что можно побороться — где-то через дискомфорт играл. Рад своему достижению, это для меня очень важно.

— А в целом это легко удалось физически?

— Да, на самом деле да. Это очень классно, себя мотивировать. И каждый должен стараться себя мотивировать. Потому что ты находишься все время в тонусе. Это одна из моих целей. И я понял, что нужно перед собой такие цели ставить на сезон. Даже если сейчас я не всегда играю и нахожусь на замене, я ставлю себе задачу быть готовым к каждой игре максимально. Чтобы я мог в любой момент выйти, сыграть и помочь своей команде.

— Повлиял ли на это опыт игры в Бельгии?

— Повлиял. Там я почувствовал свое тело и перестроил свою личную подготовку. Последние три года особенно ответственно к этому подхожу, готовлю себе программу. В Европе, к тому же, все уделяют гораздо больше внимания силе, там подготовка заточена под это.

— А интенсивность чемпионата решает?

— Да. Карпин в интервью со Смоловым об этом говорил. Сказал, что там другой футбол, более атакующий, раскрытый, естественно, другой тактически. Но интенсивный. Именно поэтому, когда я приехал после Бельгии, первые полтора месяца по-другому двигался, более ускоренно. А потом усреднял свой темп, исходя из потребностей внутри клуба.

— В Бельгии понравилось? Как там фанаты поддерживают?

— Бельгийцы очень сильно спорт любят. Сам по себе спорт. Не обязательно футбол, интересуются всем. Велотрек, хоккей на траве. Естественно, все там локально, можно на автобусе или машине везде доехать.

— Стадион «Эйпена» вмещает 8 тысяч человек. Всегда был полный?

— Нет, но в процентном соотношении посещаемость отличная. В городке около 20 тысяч населения, при этом 2,5 тысячи ходят. Другая культура боления. В выходной день если есть футбол, все идут на футбол.

— Как болеют? Кричат?

— Как минимум, активные болельщики есть.Fan ID же нету (смеется). Если подберешься к трибуне противоположных болельщиков, разминаться начнешь, могут пиво в тебя бросить, что-то крикнуть. И фаеры, естественно, были фаеры. Классно.

— Может, остались какие-то воспоминания с «больших» выездов? «Брюгге», «Андерлехт», «Антверпен»?

— Супер. С «Брюгге» играли на выезде. Дождь шел, когда с мячом находишься — сразу оглушительный свист, сумасшедший. С льежским «Стандартом» у нас дерби — в одном регионе находимся, 20 минут ехать. Вот у них фанаты сумасшедшие, сразу фаеры, дым, очень круто. Чувствуется уровень.

«В "Химках" обещали, что все будет лучше, чем было»

— Спустя годы не жалеете, что не остались в «Эйпене»?

— Хороший вопрос. Возможно. Точнее, именно в «Эйпене» я бы не хотел оставаться, чего не могу сказать про европейский футбол. Я не захотел там оставаться, вернулся в Москву, тут сразу «Химки» вышли, как раз Талалаев был тренером. Много факторов совпало, домой хотелось, к семье. Плюс ко всему я крымчанин, поэтому есть определенные трудности с визой. Жена и ребенок были со мной, но остальные члены семьи, к сожалению, не могли приехать. За полтора года ни у кого не получилось — очень тяжело было с визой. В футбольном плане, в жизненном плане все в Бельгии нравилось, но было немножко тоскливо. Раз в полгода удавалось видеть близких.

— Я правильно понимаю, что вы шли целенаправленно к Андрею Викторовичу?

— Да. Поехал разрывать контракт с «Эйпеном», договорился, чтобы меня отпустили спокойно, свободно. Клуб пошел на уступки, я приехал в Россию, подписал контракт, и через два дня его уволили.

— Для русского человека играть в Европе — это мечта и чуть ли не цель всей жизни. В чем секрет Талалаева? Как он может выманить игрока из бельгийской лиги?

— Здесь скорее так совпало. Я был в отпуске, отдыхал. На меня вышел Садыгов, сам, напрямую. Андрей Викторович тоже подключился. Параллельно я ждал варианты по Европе, но тогда шел чемпионат Европы и клубы включались позже по трансферам. Мне хотелось определиться, не хотелось ждать. Здесь же предлагали сразу все условия, плюс дома — хорошо. И на этой волне все сложилось так, что я подумал — если возвращаться, то как раз в «Химки» — все родные, все знают. Не последний человек все-таки. Мне, в свою очередь, обещали, что все будет хорошо, лучше, чем было.

— Андрей Викторович какой-то свой костяк футболистов за собой всегда переманивает и все достаточно охотно к нему идут.

— В целом, как и любой тренер. Когда работаешь какое-то время вместе, есть определенное доверие у тренера к тебе. Он приходит в команду и 3-5 футболистов зовет тех, кто знает, как он работает. Потому что зная требования, проще сразу самому влиться и помочь другим ребятам понять, что и как будет.

— Какой тренер оставил самый глубокий след в вашем развитии? Были и Гончаренко, и Семак, и Талалаев.

— Много тренеров было, много хороших специалистов. Я не могу кого-то конкретно выделить. Я скорее от количества тренеров в карьере опыт получил. Это опыт адаптации, коммуникации, видения, как работает футбол, да и как устроена жизнь в целом. В Европе у меня два тренера было. Тоже своеобразный опыт общения. Тренер, немец, по причинам, не связанным с моими игровыми качествами, не ставил меня в состав, а потом дал мне шанс и я очень хорошо сыграл — он извинился. Сказал что-то вроде: «Извини, я был не прав в этой ситуации. Я думал ты отлыниваешь». Ему так какие-то нехорошие люди сказали про меня и он подумал, что русский парень плохой. И извинился передо мной. Сказал: «Ты сейчас начинаешь чемпионат». А я уже из команды собирался уходить.

— А вариантов из Европы совсем не было?

— Были переговоры с сербской «Войводиной». Они ставили задачу за второе место биться — «Црвена Звезда» вне конкуренции. Вышли в квалификацию Лиги Европы и я боялся, что попадут на большую команду и вылетят. Просто ехать исключительно на внутренний чемпионат Сербии играть не очень хотелось. Также был «Кортрейк», но нужно было какое-то время подождать, чтобы начать переговоры.

С другой стороны, уже поиграв за рубежом, ты становишься более европеизированным в плане языка и у тебя карта мира открывается. А сейчас напрямую из России уехать в Европу очень сложно — единичные случаи. Это как будто что-то нереальное. Находясь в пределах стран, кто играет в еврокубках, уже значительно проще. Когда с агентом общаюсь, говорю, что готов любую страну по факту рассмотреть. Европа? Любая вообще страна, с удовольствием. Арабский мир? Тоже уже не вопрос. Потому что язык уже знаешь и тебе ничего не страшно.

— Есть ли у Вас еще мечта и какой-то шанс вернуться в тот футбол?

— Да вообще с удовольствием. Я надеюсь, что в ближайшее время закончится вся ситуация. До сих пор поддерживаю связь с европейскими агентами. До «Балтики» рассматривал варианты даже со второй Бундеслигой, с Чемпионшипом. Вообще было бы круто, увидеть вот эту атмосферу, прочувствовать. За любые бы деньги поехал.

— Как человек, который играл в Европе и в России, ответьте: РПЛ — качественная конкурентоспособная лига, или просто «лига выживания».

— Это хорошая лига. Мне нравится. Я вам так скажу — в России очень хороший плюс — инфраструктура. А еще — хорошие финансовые условия, реально хорошие. Если ты ставишь перед собой правильные цели и задачи, то очень хорошо можно прибавить, сформировать игровой характер. Ты, находясь дома, получаешь качественные условия для футбола. Если ты стремишься куда-то дальше идти, то РПЛ для тебя может стать трамплином огромным. Не у всех получается, в том числе из-за того, что здесь хорошие условия.

Хорошие деньги затягивают какую-то часть футболистов и они уже не хотят никуда — комфортно ведь. Но те, кто действительно жаждет поиграть поехать куда-то, то почему бы нет? В Европе знают про наш чемпионат и нормально к нему относятся, и он конкурентоспособный — вопрос в том, что в Европе не будет таких денег. Это 100%.