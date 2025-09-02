ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
    Фермин Лопес: Я всегда хотел остаться в «Барсе» и добиться успеха здесь

    Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался об игре за «сине-гранатовых».

    Фермин Лопес — полузащитник «Барселоны»
    Напомним, что в летнее трансферное окно футболист мог перейти в «Челси».

    «Моим приоритетом всегда было остаться в "Барсе". Я пришёл сюда в 12 лет, это была моя мечта — быть здесь, попасть в основной состав. Интерес со стороны других клубов — это всегда лестно, но, честно говоря, я всегда хотел остаться в "Барсе" и добиться успеха здесь», — приводит слова Лопеса Marca.

    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 28 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

