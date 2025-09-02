Фермин Лопес: Я всегда хотел остаться в «Барсе» и добиться успеха здесь

Полузащитниквысказался об игре за «сине-гранатовых».

Напомним, что в летнее трансферное окно футболист мог перейти в «Челси».

«Моим приоритетом всегда было остаться в "Барсе". Я пришёл сюда в 12 лет, это была моя мечта — быть здесь, попасть в основной состав. Интерес со стороны других клубов — это всегда лестно, но, честно говоря, я всегда хотел остаться в "Барсе" и добиться успеха здесь», — приводит слова Лопеса Marca.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 28 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.