Ямаль: Нам не хватило интенсивности на сложном поле

Вингервысказался о матче против(1:1).

«В конце концов это очень сложное поле, нам не хватило интенсивности. Нужно учиться на этом, после паузы вернуться с той интенсивностью, что у нас была в прошлом году, и выигрывать как можно больше матчей.

Пропущенный гол? Мы не переговорили между собой, соперник сделал замену, никто не сообщил, что один игрок остался без опеки. Нужно учиться на таких эпизодах

Пенальти? Его назначили за фол на мне, и я почувствовал уверенность. Если доверяют, я буду бить пенальти», — приводит слова Ямаля Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После трех туров каталонский клуб имеет 7 очков в таблице чемпионата Испании и располагается на 4-м месте. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Валенсией». «Райо Вальекано» (4) идет на 10-й строчке